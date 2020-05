Kunstenaar Tom Herck steekt zijn kandelaar aan: ‘The message is light’ Dirk Selis

18 mei 2020

23u17 1 Sint-Truiden De 35-jarige kunstenaar Tom Herck wil de Truienaren steunen bij gevoelens van onzekerheid en verlies tijdens deze Coronacrisis. Hij creëerde een gigantische kandelaar van 4,5 meter hoog. Die werd voorzien van 33 brievenbussen waarin warme berichtjes werden opgenomen. Maandagavond stak hij zijn kandelaar aan.

De kandelaar is een werk met een diameter van zes meter en een gewicht van duizend kilo. Daarom moest er een hijskraan van 25 meter hoog worden ingezet om het werk te plaatsen. In totaal bevat de kandelaar drie ringen die elk anderhalve meter van elkaar verwijderd zijn, een verwijzing naar de regelgeving rond ‘social distancing’. Het aantal brievenbussen (33) is dan weer een indicatie voor het aantal menselijke ruggenwervels. De zorgsector wordt immers weergeven als de ruggengraat van deze moeilijke tijd.

Teken van hoop

Herck riep op om via sociale media en mail zoveel mogelijk steunberichten achter te laten. Die werden geprint en maandagavond in de brievenbussen gestoken. Ook de kaarsen op de kandelaar werden aangestoken. Dinsdag worden de documenten uit de brievenbussen gehaald en overgedragen aan het personeel en de directie van het ziekenhuis. Zowel de kaarsen als de brieven gelden als een teken van hoop. Het project kreeg dan ook de titel ‘The message is light’.

Emotionele band met ziekenhuis

De kandelaar wordt door Herck gratis aan Sint-Truiden aangeboden. Hij heeft een emotionele band met het Sint-Trudo Ziekenhuis. Zijn moeder Nicole Swennen werkte er sinds haar 13de als schoonmaakster, tot ze op 62-jarige leeftijd – één maand voor haar pensioen – de diagnose ALS kreeg. In 2017 overleed ze aan de ziekte. Twee jaar later droeg Herck zijn project ‘Last Words’ in het ziekenhuis op aan zijn mama. “Covid-19 brengt angst maar ook hoop op verandering voor mens en milieu”, vertelt Herck. “We hebben geleerd snel anderen te helpen, problemen op te lossen en voorbereid te zijn op offers om onze samenleving te helpen. In tijden zoals deze kunnen we laten zien uit welk hout we gesneden zijn.”