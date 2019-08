Kunstenaar Tom Herck mag installatie opbranden op legendarisch Amerikaans festival Marco Mariotti

14 augustus 2019

12u59 0

Tom Herck is de tweede Belgische kunstenaar ooit die een installatie gaat branden op het legendarische Burning Man festival in het Amerikaanse Nevada. De Truienaar vertrekt 16 augustus richting de VS.

Al een jaar is Herck bezig met The Wall, natuurlijk een verwijzing naar Donald Trump en zijn muur. Maar ook naar de wereldwijde ‘fortificatie’ trend. “Het grootste deel van ‘The wall’ wordt in Nevada door mijn team uit België gecreëerd”, vertelt Herck. “Op Burning Man zelf krijg ik hulp van ons kamp wat voornamelijk uit Litouwers bestaat. Ik ga in totaal vier weken in The States zitten om alles af te krijgen.”

Veel moed

Herck haalde al eens de internationale pers met zijn Holy Cow-project waar hij een koe kruisigde in de kerk van Kuttekoven. Dat hij nu naar de Verenigde Staten kan is een extra mijlpaal. “Ik ben ambitieus en heb doelen voor ogen. Voor mij gaat een goede artiest steeds op zoek naar onbekend terrein. Zelfs als dat nadelig zou lijken. Het vergt moed want je stort je met momenten in grote onzekerheid. Die bereidheid tot falen is niet voor iedereen weggelegd maar wel ontzettend belangrijk om te groeien. Je leert jezelf beter kennen. Zo blijft mijn bloed snel stromen en hart sneller slaan.”

Geen springplank

Burning Man is dan wel een hoogtepunt, maar voor Herck moet het niet per sé de springplank zijn naar veel meer. “Burning man is een persoonlijk doel voor mij, ik sta niet stil bij springplanken. Ieder project leidt automatisch naar een andere project of andere kans. Wat je doet met hart en ziel, draait uit op iets positief. Men oogst wat men zaait.”

Dat hij als tweede Belg ooit op Burning Man kan staan, is uniek, maar Herck blijft bescheiden. Over het werk The Wall weet hij het volgende: “Het is een soort van houten paard van Troje dat tegelijk een piñata is. In oude culturen vertegenwoordigen piñata’s hoop en blind vertrouwen in hogere machten. Het paard staat voor een meterslange muur en is aangekleed met kledingstukken van festivalgangers. Een deel wordt dus op voorhand gemaakt, maar de afwerking gebeurt ter plekke. Het gaat om verbinding tussen alle mensen.”

In brand

Politiek beladen werken zijn relatief nieuw op Burning Man, maar volgens Herck kan iedereen er een eigen interpretatie aan geven. Als afsluiter wordt traditioneel de gekende houten ‘burning man’ in brand gestoken, net als de verschillende kunstwerken waaronder die van Herck. Het Amerikaanse festival loopt van 25 augustus tot maandag 2 september.