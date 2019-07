Kruidenbakken verenigen Truiense buurtbewoners DSS

12 juli 2019

13u27 0 Sint-Truiden Diverse locaties in Sint-Truiden werden uitgerust met kruidenbakken. Het gaat om een proefproject dat buurtbewoners dichterbij elkaar moet brengen. Zij kunnen hierbij gratis genieten van een boeketje dagverse groene kruiden.

Sint-Truiden kruidt verschillende plaatsen op het grondgebied. Letterlijk. Op meerdere drukke locaties staan er sinds enkele dagen heerlijk geurende kruidenbakken. Het is een proefproject van de stad in samenwerking van de Milieuraad en Hasp-O Stadsrand. “We hebben 10 bakken geplaatst aan het park en in de buurt van woonzorgcentra. Omwonenden kunnen er gratis groene kruiden komen plukken. Het onderhoud doen wijzelf in samenwerking met geëngageerde mensen uit de buurt”, vertelt schepen van Milieu Ingrid Kempeneers.

Samenhang

“Bedoeling is dat de kruidenbakken de samenhang versterken in de buurten waar ze staan. Na een maand wordt het project geëvalueerd en bekijken we of het aangewezen is om nog andere locaties met de kruidenbakken uit te rusten”, gaat Kempeneers verder. “Met de kruidenbakken brengen we op een eenvoudige manier meer groen, leven en smaak in onze stad. Het is een mooi initiatief en het resultaat van een goede samenwerking tussen onze stadsdiensten, de Milieuraad en Hasp-O Stadsrand”, besluit burgemeester Veerle Heeren.

Wie zelf een kruidenbak in zijn of haar buurt wil – en bereid is om hier zelf de handen voor uit de mouwen te steken – kan er eentje aanvragen via info.buurtwerking@sint-truiden.be of 011 70 16 67.