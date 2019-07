Kritiek op stedelijke vakantiewerking: “Prijzen Jeugd, sport en Spel verdubbeld” Dirk Selis

12u37 0 Sint-Truiden In Sint-Truiden staan de deuren van de zes locaties van ‘Jeugd, Sport en Spel’ open voor alle ouders en grootouders. Van 1 juli tot en met 22 augustus kunnen kinderen er, zonder vooraf in te schrijven, dagelijks terecht voor tal van leuke activiteiten aan zeer democratische tarieven. Jeugdwerkers en ervaren monitoren staan in voor de kwaliteit. “Alleen, zijn de prijzen dit jaar verdubbeld. Alles is blijkbaar goed om het gat in de stadskas te vullen”, zegt Jerry Claes van Stadspartij Sterk.

“Wij mochten vernemen dat de prijzen van sport en spel dit jaar maar liefst zijn verdubbeld. De locaties mogen dan wel toegenomen zijn in aantal , en noodgedwongen verschoven zijn door andere projecten, dit kan deze 100% vermeerdering in prijs nooit rechtvaardigen”, zegt Jerry Claes van Stadspartij Sterk. “Vroeger waren er ook meer indelingen per leeftijdsgroepen en was er opvang zelfs tot 18u. Deze formule blijft dan wel nog steeds een betaalbare formule waar men ook nog van een sociaal tarief kan genieten, dat trouwens ook is verdubbeld, toch kregen de kinderen vorig jaar tegen de helft van het huidige tarief ook steeds een goede opvang en begeleiding. Ook worden er veel extra’s gevraagd. Sport en spel is steeds een zeer mooi initiatief geweest voor kinderen in Sint-Truiden , laat de slechte financiële toestand van de stadskas geen obstakel worden voor onze jeugd.”

Kwaliteit begeleiding verhoogd

“Voor wie in Sint-Truiden nog niets gepland heeft, is er heel de zomer lang alleszins opnieuw ‘Jeugd, Sport en Spel’. De vakantiewerking is er dit jaar op verschillende locaties in het centrum: Nieuw Sint-Truiden, Engelmanshoven, Brustem, Zepperen en Velm. Onze inwoners hebben altijd wel minstens één plek bij hen in de buurt en hoeven ze zich niet ver te verplaatsen. Op alle locaties kunnen de kinderen van 1 juli tot en met 22 augustus elke werkdag terecht voor een goed gevuld programma vol spelletjes, uitstapjes, activiteiten en zoveel meer. Dat bieden we trouwens aan voor de zeer aantrekkelijke prijs van vijf euro per dag. Vooraf inschrijven is niet nodig. Dat is heel handig voor gezinnen met tweeverdieners, waar de ouders hun weekplanning niet altijd vooraf kunnen organiseren”, vertelt schepen van Jeugd Hilde Vautmans. “Wat de prijs betreft, hebben we de benchmark met andere initiatieven gemaakt. Vijf euro voor een volle dag boordevol activiteiten, is een correcte prijs. We hebben de locaties vermeerderd en de kwaliteit van het programma van activiteiten en begeleiding verhoogd. Die waren al jaren niet meer verhoogd. Er wordt trouwens nog steeds een sociaal tarief gehandhaafd.”