Kombaan of landbouwgebied? Gedeputeerde Inge Moors (CD&V) houdt alle opties open Dirk Selis

13 december 2019

11u16 4 Sint-Truiden Punch Powertrain wil een testcircuit voor wagens bouwen. Hiervoor zijn nog twee locaties op domein Brustem in de running. De provincie werkt aan een ruimtelijk uitvoeringsplan om een definitieve locatie vast te leggen. Al is gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening Inge Moors (CD&V) voorzichtig geworden nadat het bedrijf deze herfst aankondigde 308 jobs te willen schrappen. “Wanneer de activiteiten stoppen kan het terrein terug haar oorspronkelijke functie krijgen: landbouwgebied”, klinkt het voorzichtig.

De plannen van Punch kaderen in het contract dat Punch voor de Franse autobouwer PSA (Peugeot, Citroën, Opel) binnenhaalde. Vanaf 2022 zou Punch versnellingsbakken van het type dual clutch transmission (DCT) voor de Franse groep gaan produceren. Daarmee is PSA niet alleen de eerste Europese klant van Punch, maar ineens ook de grootste opdracht ooit voor het bedrijf. De versnellingsbakken moeten in een eigen kombaan getest en gekalibreerd kunnen worden.

Landbouwgebied

In Limburg beschikt Ford al over een testcircuit, maar om concurrentieredenen is het gebruik hiervan natuurlijk niet evident. De nieuwe kombaan kan ook interessant zijn Tenneco Automotive (schokdempers) in Sint-Truiden en Bosch (ruitenwissers) in Tienen. Ook zij kunnen het circuit gebruiken om hun producten te testen. Punch, Tenneco en Bosch hebben onlangs afgesproken om samen een ‘slim Vlaams netwerk’ in de automotive-sector uit te bouwen, met als doel elkaar via kennisdeling en netwerking te versterken. VCST beraadt zich nog over aansluiting bij het netwerk. “De testbaan is noodzakelijk en geeft het bedrijf extra mogelijkheden om haar producten verder te diversifiëren en een grotere markt aan te spreken. Nu is men erg afhankelijk van de Chinese markt. We zorgen wel voor de mogelijkheid dat, indien de kombaan niet gerealiseerd wordt of wanneer de activiteiten stoppen, het terrein terug de oorspronkelijke functie kan krijgen: landbouwgebied”, zegt gedeputeerde Inge Moors (CD&V) nu.

Nieuw drama?

De hamvraag is dus niet zozeer of er een kombaan komt dan wel of Punch Powertrain kan blijven bestaan in Sint-Truiden. De problemen van Punch leiden niet alleen tot onrust bij de banken, maar ook bij de Franse autobouwer PSA, meteen de grootste klant van Punch. Die rekent op het Limburgse bedrijf om vanaf 2022 transmissiesystemen te bouwen voor zijn automaten voor hybride voertuigen. Kan Punch de opdracht aan wanneer ze 200 arbeiders afdankt? Blijft het Franse bedrijf Punch trouw? Indien niet, dreigt na het drama van Ford Genk in 2014 een nieuwe klap voor de Limburgse autosector in 2020.