Koen Vanmechelen pakt uit met monumentaal kunstwerk: “Cosmowing neemt Groenmarkt onder de vleugels” Dirk Selis

12 maart 2020

15u53 0 Sint-Truiden Het cosmocafé op de Truiense Groenmarkt ontvouwt ambitieuze plannen met de lancering van Cosmowing; een totaalconcept waarmee de hele noordoostelijke vleugel van het plein een nieuwe invulling krijgt, met ruimte voor kunst, natuur, wonen, werken en toerisme. Cosmowing is een voortzetting van de ideeën die vanuit cosmocafé geïnitieerd werden, namelijk kruisbestuiving op gang brengen tussen het lokale en het globale.

Cosmowing brengt de panden naast en boven het huidige cosmocafé samen onder één concept. In deze panden komen onder andere een high-end foodconcept, met daarboven kantoorruimtes en enkele unieke gastenverblijven. Het werk van kunstenaar Koen Vanmechelen zorgt voor de verbinding.

Cosmogarden

Bovenop een van de panden komt de Cosmogarden: een groene daktuin met een imposante serre, directe leverancier van verse groenten en fruit voor de horeca op het gelijkvloers. Deze ‘greenhouse’ vormt in combinatie met de gevel eronder een geheel nieuw kunstwerk. Koen Vanmechelen gaat die gevel namelijk helemaal bekleden met Portugese azulejos, de typische wit-blauwe keramiektegeltjes. De tegels zullen beelden van de PCC-kippen dragen. In het PCC of Planetary Community Chicken kruist Vanmechelen een haan uit de laatste generatie van zijn wereldbekende Cosmopolitan Chicken Project met een lokale commerciële hen uit een welbepaalde gemeenschap. De eerste Planetary Community Chicken werd geboren in het pand van het huidige cosmocafé en vermenigvuldigde zich vandaar over de wereld. Op de plek van origine wordt dat mondiale verhaal nu terug met de lokale gemeenschap gelinkt.”

Ideeën kruisen

“Vanop deze plek kreeg de wereld nieuw leven, nu brengt de wereld dat leven terug naar het plein”, duidt kunstenaar Koen Vanmechelen. “We brengen mensen hier samen, inspireren hen en laten ideeën kruisen zodat we allemaal inzien hoe globalisering ook iets positief kan zijn. Diezelfde gedachte zat al in het cosmocafé, door het succes ervan kunnen we ons werk nu verder verruimen. Met Cosmowing brengen we kunst meer dan ooit midden in de samenleving.”

Ondernemer Pascal Vossius gelooft in die positieve kruisbestuiving: “Met Cosmowing verzamelen we mensen rond de essentiële onderdelen van het leven. Eten en drinken, wonen, werken, gezondheid, gastvrijheid. Tegelijk doen we aan herintegratie van cultuur en natuur in het hart van de stad.”

Logeren in een kunstwerk

Hoewel hij met de Cosmowing niet aan zijn proefstuk toe is, beseft Pascal Vossius dat deze plannen verder gaan dan gebruikelijk. “Maar dat is net wat succesvolle horeca moet doen: Cosmowing neemt Groenmarkt onder de vleugels voortdurend verrassen. Onze gasten zijn immers niet van gisteren en hebben hoge verwachtingen. Ik geloof dat authentieke belevingen daarbij het verschil maken. Kwaliteitsvol logeren in een kunstwerk bijvoorbeeld, middenin een historisch kader. Dat is uniek voor Sint-Truiden en vernieuwend voor de hele regio. Met Cosmowing krijgt Sint-Truiden er dus een nieuwe bezienswaardigheid bij. Van de hand van een stadsgenoot én wereldvermaard kunstenaar. Daar mogen we gerust fier op zijn.”