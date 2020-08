Koen Francis en Jerome Fontaine worden nieuwe frontmannen Horeca Sint-Truiden: “Inzetten op beleving en kwaliteit” Dirk Selis

21 augustus 2020

Na slechts enkele jaren dienst van voorzitter Danny Schouterden wordt de fakkel van Horeca Sint-Truiden doorgegeven aan Koen Francis van Taverne Verdi. Ook Jerome Fontaine (Cosmocafé) is als ondervoorzitter een nieuw gezicht. Wouter Mignolet (Twenty Two), Kevin Vanhoegaerden (El Greco) en Ben Elen (Os) blijven zoals voorheen in het bestuur.

Horeca Sint-Truiden is een initiatief van Horeca Vlaanderen en verbindt alle lokale Truiense horeca zaken. Koen Francis is als kersverse voorzitter al 17 jaar actief in de horeca met zijn zaak Taverne Verdi op de Truiense Grote Markt. Fontaine deed zijn ervaring op in de eventwereld en staat nu 6 maanden aan het roer van Cosmocafé op de Groenmarkt. Koen Francis kent de horeca door en door. “Er is heel wat veranderd in al die jaren, logisch ook. Toch is de coronacrisis iets, waar niemand een handleiding voor heeft. Alles draait nu veel meer om beleving en genieten, maar ook om veiligheid. We moeten nu meer dan ooit onze krachten bundelen en zorgen dat de mensen blijven komen naar onze stad.”

Aanpassen

“Beleving en kwaliteit zijn twee belangrijke prioriteiten voor het nieuwe bestuur”, knikt Jerome Fontaine. “We beseffen wel dat de meeste bestuursleden van de Groenmarkt en Sint-Zuiden (horeca achter de Onze-Lieve-Vrouwkerk red.) komen, maar wees gerust: we zullen elke horeca-ondernemer uit Groot-Sint-Truiden evenwaardig vertegenwoordigen. Kijk, we hebben ons allemaal moeten aanpassen, ook de klanten. Het is belangrijk dat we samen nu andere accenten leggen.”