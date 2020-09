Knuffelen mag weer bij rusthuis Villa Rosa in Sint-Truiden: “Doet deugd om oma eindelijk weer vast te pakken” Giulia Latinne

Vanaf deze week is knuffelen ook weer toegelaten in rusthuis Villa Rosa in Sint-Truiden. Al vanaf dag één genieten Dirk Lintermans en vriendin Lili Nonni ervan, want bij het eerste bezoek nemen ze meteen oma 'Ekke' Georgette (94) in de armen.

Eindelijk is het weer mogelijk voor familieleden om de geliefde bewoners in rusthuizen en woonzorgcentra vast te pakken. Zo ook voor kleinzoon Dirk Lintermans en zijn vriendin Lili Nonni, die op de eerste dag van de versoepelingen meteen naar oma ‘Ekke’ Georgette (94) afreizen voor knuffels in het Sint-Truidense rusthuis Villa Rosa. “Het doet deugd om oma eindelijk vast te pakken”, vertelt Lintermans. “Mijn oma zat al sinds maart alleen, net zoals de andere rusthuisbewoners. Het is dan zeker een goed gevoel om elkaar na zo lange tijd in de armen te nemen.”

Daarnaast hebben Lintermans, Nonni en oma Georgette ook het gevoel om het leven nu meer dan ooit te vieren. “Oma Ekke was zelf besmet met het coronavirus, en dat was een grote schok voor ons”, vertelt Lintermans. “Gelukkig is ze er ook weer bovenop geraakt. Die heftige periode vieren we dan ook met een mooie, eerste wandeling in ‘t Speelhof. We genieten elk moment van het gezelschap van elkaar”, aldus Lintermans.