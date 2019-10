KMI erkent zonneschijn van afgelopen zomer als ‘uitzonderlijk’ Dirk Selis

23 oktober 2019

14u11 0 Sint-Truiden Het KMI erkent de zonneschijn van afgelopen zomer als uitzonderlijk en erkent ook dat het de oorzaak is van de zonnebrand die veel schade heeft toegebracht aan de appelen- en perenoogst. “Een belangrijke stap in de erkenning van deze schade als landbouwramp”, zeggen Open Vld-parlementsleden Hilde Vautmans en Steven Coenegrachts. Gemeenten zullen nu worden aangeschreven om de schade die werd vastgesteld door hun gemeentelijke schadecommissies over te maken aan de administratie. “We roepen alle gemeentebesturen op om hier snel werk van te maken.”

Op 29 augustus bracht toenmalig minister Koen Van den Heuvel een bezoek aan enkele Limburgse fruitplantages om met eigen ogen de schade te zien die de droogte en zonneschijn toegebracht hadden aan de appelen en peren. “De minister zegde toen toe om aan het KMI een erkenning te vragen voor deze extreme zonneschijn.”

In het Vlaams Parlement vroeg Volksvertegenwoordiger Steven Coenegrachts woensdag naar de stand van zaken. Minister Hilde Crevits antwoordde dat het KMI inderdaad erkende dat de zonneschijn in juli uitzonderlijk was en dat dit tot schade aan de gewassen kan hebben geleid. De afgelopen zomer waren er drie hittegolven en daar middenin een ‘extreme’ hittegolf met recordtemperaturen die de veertig graden hebben overschreden. Het bijkomend oppompverbod dat van kracht is geweest, liet de schade gedurende de zomermaanden alleen maar toenemen. De minister vroeg daarom bijkomend aan het KMI om ook te onderzoeken of naast de zonneschijn, ook de droogte uitzonderlijk was.

Rechtszekerheid

“Dit is een erg belangrijke stap in de erkenning van deze schade als landbouwramp”, zeggen Vautmans en Coenegrachts. “Maar we zijn er nog niet. We zullen enerzijds aandringen op een snelle afhandeling. Anderzijds moet er nu officieel aangetoond worden dat de schade aan een bepaalde teelt minimaal 30% bedraagt.”

Het is daarom belangrijk dat de gemeentebesturen de rapporten van de gemeentelijke schadecommissies snel overmaken aan de Administratie Landbouw van de Vlaamse overheid. De minister zal daarvoor een schrijven richten aan de gemeentebesturen. “Wij roepen alle gemeentebesturen op dit snel te doen zodat er vaart komt in dit dossier. Onze fruittelers verdienen snel rechtszekerheid.”