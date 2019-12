KMI erkent ook droogte als uitzonderlijk: “Totaal geraamde schade in Sint-Truiden bedraagt 16.539.098 euro” Dirk Selis

20 december 2019

08u18 0 Sint-Truiden “Na het eerdere goede nieuws dat de zonnebrand van afgelopen zomer als uitzonderlijk wordt erkend, maakte Hilde Crevits, de Vlaamse minister van Landbouw, vrijdag bekend dat ook de droogte van afgelopen zomer als uitzonderlijk wordt beschouwd in 96 Vlaamse gemeenten”, zegt Truiens schepen van Landbouw en Fruitteelt Hilde Vautmans (Open Vld).

“Dit is een erg belangrijke voorwaarde voor de erkenning van de droogte als landbouwramp. Vooraleer dat kan gebeuren, dient de administratie van de Vlaamse overheid eerst de schade van de droogte te onderzoeken. Dat gebeurt op basis van de vaststellingen en inschattingen van de gemeentelijke schattingscommissies. Aangezien vele landbouwers, zoals aardappeltelers, aanzienlijke verliezen leden, dring ik er op aan dat de administratie die dossiers snel afhandelt.”

Zonnebrand

“Ik ben deze zomer als schepen bij verschillende getroffen landbouw- en fruitteeltbedrijven in Sint-Truiden langs geweest met de schattingscommissies. Ik heb de schade aan de teelten met mijn eigen ogen kunnen vaststellen en ook de cijfers liegen er niet om. Volgens de schattingen zou de totale geraamde schade in Sint-Truiden 16.539.098,90 euro bedragen. Het merendeel van die schade, namelijk 16.513.486 euro, betreft fruitbedrijven, waarbij vooral de zonnebrand doorslaggevend was voor de schade aan de teelten. Op basis van de ingediende dossiers, die de administratie nu moet beoordelen, hoop ik dan ook dat zowel de zonnebrand als de droogte uiteindelijk als landbouwramp erkend zullen worden.”