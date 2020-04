Kleinere medische interventieteams grijpen naast compensatiepremie: “Oneerlijke concurrentie” Dirk Selis

14u37 0 Sint-Truiden Truienaar Axel Abeels van BPASSE, de beroepsvereniging van ondernemingen die de eventsector medische hulp voorziet, trekt aan de alarmbel. “Kleine spelers krijgen geen compensatiepremie. Dit wordt een bloedbad.”

“Uiteraard is onze sector ook zeer zwaar getroffen aangezien wij rechtstreeks afhankelijk zijn van de evenementen die deze zomer niet doorgaan”, steekt Axel Abeels van BPASSE van wal. “Medische hulpverlening kost zeer veel geld. Denk maar aan medisch materiaal dat, omwille van de vervaldatum, vaak maar tijdelijk bruikbaar is. Maar ook het voorzien van interventievoertuigen en ziekenwagens kost veel geld. Zoals elke goede ondernemer verrekenen wij de kosten in het bedrag dat we aanrekenen aan de organisatoren van evenementen. Die inkomsten vallen nu weg, maar de kosten blijven uiteraard.”

“Op 1 april 2020 stuurden we vanuit de beroepsfederatie een mail naar minister Crevits om te vragen of we ook recht hebben op de compensatiepremie. Nu blijkt dat enkel vzw’s met minimum één vaste medewerker recht hebben op die premie. Dat is oneerlijk. Kleine ondernemingen die vaak werken met freelancers krijgen nu geen premie. Grote vzw’s die vaak ook meer vermogen hebben en dit makkelijker kunnen overbruggen, krijgen dan wel weer een premie. Op zich is dit oneerlijke concurrentie die dan nog vanuit de overheid ondersteund lijkt te worden. Een terugbetaling van het geleden verlies met een maximum van 3.000 euro, mits een verklaring op eer en eventueel te staven met offertes of overeenkomsten, lijkt ons het meest billijk.”