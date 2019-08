Kinderen openen Augustuskermis: geluidsarm vuurwerk op 30 augustus wordt blikvanger Dirk Selis

23 augustus 2019

18u05 0 Sint-Truiden Vrijdag opende de Augustuskermis van Sint-Truiden onder massale belangstelling van de honderden kinderen die afgelopen zomer een stedelijke vakantieactiviteit bezochten. Zij mochten gratis de attracties en kramen uittesten om een geslaagde vakantie met een knal af te sluiten. Hoogtepunt van deze editie is het geluidsarm vuurwerk-, laser- en muziekspektakel op vrijdag 30 augustus om 21.30 uur aan de parking van de Cicindria-site.

Het einde van de zomervakantie? Dat is in Sint-Truiden synoniem voor de Augustuskermis. Dit jaar wordt het centrum van de stad tot en met maandag 2 september ingepalmd door sfeervolle kramen, bonte draaimolens en sensationele attracties.

Zomervakantie afsluiten

“Alle 2.000 deelnemers van onze vakantieopvang van de voorbije twee maanden mochten de kermis openen. We blikken dan ook terug op een topzomer, met 1.000 bezoekers voor Jeugd, Sport en Spel, 600 kinderen voor onze opvangdienst Tutti Frutti en nog eens 400 jongens en meisjes voor de sportkampweken. Om hen en hun ouders te bedanken voor het vertrouwen, kregen ze van ons een attractie- en smulkaartje”, vertelt schepen van Jeugd Hilde Vautmans. “En als de kermis op zich niet voldoende is, valt er elke dag wel iets leuk te beleven om het allemaal nog prettiger te maken. Naast de speciale dag voor personen met een handicap (donderdag 29 augustus) en de 2 eurodag met kortingen (maandag 2 september), staat er op woensdag 28 september ook een meet & greet met Mickey en Minnie Mouse gepland en komt Samba-percussieband Coco Ralado de kermis op zaterdag 31 augustus nóg kleuriger maken”, zegt burgemeester Veerle Heeren.

Zone voor toeschouwers

“Maar het hoogtepunt is natuurlijk het vuurwerk. Dat zit trouwens in een nieuw jasje. We kozen bewust voor een geluidsarm vuurwerk-, laser- en muziekspektakel. Vriendelijker voor de dieren en bovendien zeker zo adembenemend om te zien als het traditionele vuurwerk. De show barst los op vrijdag 30 augustus om 21.30 uur aan parking Cicindria, op wandelafstand van de Grote Markt. Daar is ook een zone voor toeschouwers afgebakend”, besluit schepen van Evenementen Jos Pierard.