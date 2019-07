Kinderen op ontdekkingstocht door Truiense fruitvallei DSS

05 juli 2019

14u23 0 Sint-Truiden Kinderen hoeven zich tijdens de grote vakantie niet te vervelen. Ze kunnen op 10 juli en 7 augustus op ontdekkingstocht door de leukste fruitvallei van Haspengouw, die van Sint-Truiden.

“‘Ravotten met Kato’ is een fantastische namiddag voor de kinderen met tal van spelletjes en doe-opdrachten. Als hoogtepunt roetsjen de kinderen over een gigantische glijbaan over het water. En terwijl zij spelen en ontdekken, genieten ouders en grootouders van de glooiende fruitvallei. Kortom: plezier verzekerd voor jong en oud. Een echte aanrader voor een dagje uit met het hele gezin”, zegt schepen van Toerisme Hilde Vautmans. “Wandelen, spelen, lachen of gewoon van het uitzicht genieten: het kan allemaal tijdens dit mooie familie-arrangement. ‘Ravotten met Kato’ is een sterkhouder binnen ons kindvriendelijke toeristisch aanbod, waar je het jaar rond van kunt genieten”, besluit burgemeester Veerle Heeren.

Praktisch

‘Ravotten met Kato’ start telkens om 15uur aan de Fruitvallei, ter hoogte van de kruising tussen de Fabriekstraat en de Volmolenweg. Parkeren kan in de Fabriekstraat of achter het station. Voor kinderen is de deelname gratis, ouders betalen twee euro. Wie deze zomer ook graag wil deelnemen, kan zich inschrijven via www.visitsinttruiden.be. Snel zijn is de boodschap, want het aantal plaatsen is beperkt.