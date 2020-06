Gesponsorde inhoud Kiest u voor een vakantie in eigen tuin? Maak die onvergetelijk met deze tips! Aangeboden door Vavantas Van de commerciële redactie

18 juni 2020

12u00 0 Sint-Truiden Heeft het coronavirus je vakantieplannen in het water doen vallen? Geen zorgen, want Vavantas heeft alles in huis voor de perfecte staycation.

1. Camping achtertuin

Van je achtertuin kun je de perfecte kampeerplek maken. Wat heb je nodig? Oude lakens om een kamp te bouwen, een heerlijk luchtbed, een leuke pyjama, een spannend boek, een anti-muggen armband en een zaklamp, voor moest je ’s nachts naar het toilet moeten.

2. Plopsatuin

Iedereen kent het: je gaat vol enthousiasme naar een pretpark, maar eens je de ellenlange wachtrijen ziet, zakt de moed je in de schoenen. Waarom je tuin niet omtoveren tot een speelparadijs met trampoline, schommel, schuifaf, speelhuisje én waterglijbaan?

3. Je eigen Olympische Spelen

De Olympische Spelen gaan helaas niet door, maar je kunt perfect je eigen editie op poten zetten. Waan jezelf als Thibaut Courtois tussen de netten, scoor de ene driepunter na de andere als basketballegende Ann Wauters, of ontdek sporten die je misschien nog niet kende. Petanque, steltlopen, boogschieten, hockey, … Wie neemt de gouden medaille mee naar huis?

4. Je eigen zwemparadijs

Geen stress om ’s morgens je badhanddoek op tijd op een ligstoel te gooien. Geen boze blikken als je kinderen te veel spetteren in het water. Met een opblaaszwembad, of eentje met frame in je tuin maak je het vakantiegevoel helemaal compleet. Dobber rond op een flamingo, een unicorn of een krokodil of vul het zwembad met eendjes om te hengelen. Als je geen grote tuin hebt, is een watersproeier ideaal.

5. Spelletjesavond

Met een gezelschapsspel ben je onmiddellijk in ‘goed gezelschap’. Binnen én buiten. Wie wordt als eerste miljonair met Monopoly? Wie wordt Regenwormenkampioen? Wie speelt als eerste al z’n cijfers kwijt in Rummikub? Wie dwarsboomt de dwergen in Saboteur?

6. Toerist in eigen land

Trek een comfy outfit en je wandelschoenen aan, en herontdek je buurt. Wie weet bots je wel op een prachtig meer, verscholen in het bos? Of stippel een route uit die je langs de speeltuin en het ijssalon brengt. Een lange tocht voor de boeg? Met een step, inlineskates of een skateboard kunnen zelfs de kleintjes makkelijk die kilometers doen.

7. Binnenpret

In de zomer durft het wel eens regenen, maar dat hoeft de vakantiepret niet te bederven. Maak van je woonkamer één grote Legostad, laat je knuffels figureren in een fantastisch poppenkastverhaal of verras al je geliefden met een zelfgemaakt geschenkje. Wat dacht je van bruisballen, een kralenketting of een kleurrijke pompon?

8. Disneyland in huis

Haal je favoriete vakantiebestemming in huis met een spetterend themafeest. Met een Hawaii-rokje, een bloemenkrans en een zwemshort waan je jezelf op een tropisch eiland, terwijl je verkleed als Mickey Mouse, Dumbo of Pinoccio Disneyland in huis haalt. Laat leuke deuntjes door de boxen klinken, hang een discobal aan het plafond en feesten maar.

9. Trendy zomeroutfits

Mooie zomeravond vragen om een barbecue. En daar hoort natuurlijk een frisse look bij. En die shop je voor het hele gezin gewoon bij Vavantas.

