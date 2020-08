Kevin stapt met zijn gezin op een leeg vliegtuig naar Griekenland: “Nog nooit meegemaakt” Dirk Selis

17 augustus 2020

17u22 2 Sint-Truiden Truienaar Kevin Vanhoegaerden stapte vanochtend om 6.05 uur samen met zijn gezin op TUI vlucht JAF 2171 naar het Griekse Thessaloniki. Groot was zijn verbazing dat de Airbus zo goed als leeg was. “Slechts zeven rijen van telkens drie mensen. “Nog nooit meegemaakt”, zegt de verbaasde Truienaar.

“Griekenland is onze jaarlijkse vakantiebestemming”, zegt Kevin Vanhoegaerden die in Sint-Truiden het Griekse restaurant El Greco uitbaat. “Normaal zit dit vliegtuig compleet vol. Maar vandaag telde ik slechts 21 personen, met ons erbij geteld. Nog nooit meegemaakt. Maar wel eens heel leuk, zo’n vliegtuig voor jou alleen. In Thessaloniki zelf is er van corona trouwens weinig te werken. Enkel in de supermarkten moet je een mondmasker dragen, maar niet op de dijk of op het strand.”

Eerder uitzonderlijk

“Dit is eerder uitzonderlijk”, zegt Piet Demeyere van Tui. “Kijk, 17 augustus is sowieso een datum waarop het toerisme naar Griekeland afneemt. De vluchten die terugkeren naar Brussel zitten bijvoorbeeld wel vol. Maar komt daar nog eens bovenop dat de Griekse regering net vandaag een nieuwe regel heeft ingevoerd waarbij toeristen een negatieve coronatest moeten voorleggen, die de laatste 48 uren is afgenomen. Ze hebben de mensen daar pas vorige week van op de hoogte gesteld. Maar met het afgelopen verlengde weekend heeft dat vele Belgen afgeschrokken. Die zagen het niet zitten om op die korte tijd nog naar hun huisarts te trekken. We hebben dan ook toegestaan dat ze hun vluchten konden omboeken naar Spanje. Dat hebben de meesten dan ook gedaan.”