Kevin Muscat gaat met STVV op zoek naar punten tegen KV Mechelen: “Nu spelers individueel aanpakken, lost niets op” Filip Kevers

25 september 2020

15u31 1 Sint-Truiden Wie dacht dat coach Kevin Muscat, na de wanprestatie van zijn team bij Cercle, zwaar zou ingrijpen in zijn team, komt bedrogen uit. “Dat was een offday van het hele team. Individueel ingrijpen zou dus geen aarde aan de dijk brengen”, verdedigt hij zich.

Muscat is een man die je niet kan opjagen. Hij laat ook nooit het achterste van zijn tong zien en is bovendien een meester-tacticus in het ontwijken van moeilijke vragen. Veel zin om terug te komen op de match in Cercle Brugge heeft hij dan ook niet. “We hebben die wedstrijd geanalyseerd. Maar voor het overige hebben de jongens en staf alleen vooruitgekeken naar wat komt. En dat is in de eerste plaats KV Mechelen.”

Ingrijpen zal Muscat, voor zover we hem in deze op zijn woord mogen geloven, niet doen. “Ik verwacht geen individuele reactie, wel een reactie van het team. En dus heeft individueel ingrijpen geen zin. Wat niet wegneemt dat ik zal selecteren op basis van wat ik deze week op training heb gezien. Dat is ook mijn verantwoordelijkheid.” Toch stelt zich daarbij een probleem, een probleem dat wij al langer hadden zien aankomen. “Ik zit natuurlijk met de norm van de zes Belgen of voetbalbelgen op het wedstrijdblad. Dat maakt die oefening alleen maar moeilijker. Maar moeilijk gaat ook.”

Olkeksandr Filippov op de bank

Toch zal Muscat niet vol kunnen rekenen op Wolke Janssens. Hij heeft last van een trap op Cercle en kon deze week niet voluit trainen. Janssens wordt vervangen door Sankhon. Voorts vermoeden we ook dat Asamoah plaats zal moeten ruimen voor Konaté of Lucas. En dan is en nog de nieuwe spits. Daarover was Muscat erg duidelijk tijdens zijn persconferentie. “Filippov laat heel wat zien op training en heeft zich hier in de club en in de stad erg goed aangepast. Een basisplaats is nog ietsje te vroeg voor hem. Maar hij start zeker op de bank. We zien dan wel hoe de match evolueert.”

Bij verlies tegen KV Mechelen zaterdag kan STVV zomaar zakken naar de laatste plaats. Het zou een primeur zijn onder het Japanse beleid. “Ik kijk op dit moment niet naar de rangschikking, net zoals ik geen doel op langer termijn stel. Dat laat ik over aan anderen. Liever concentreer ik me op het team en op onze opdrachten. De kloof tussen wat we tegen Antwerp en tegen Cercle lieten zien moet worden gedicht. Dan komen de punten wel vanzelf.”

