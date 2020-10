Kevin Muscat en STVV houden met Vagiannidis extra troef achter de hand Filip Kevers

06 oktober 2020

09u14 0 Sint-Truiden We moeten hem als voetballer nog leren kennen. Maar op Stayen verwachten ze veel van hun kersverse huurspeler Georgios Vagiannidis (pas 19). Opgeleid en al voor de grote leeuwen gegooid bij Panathinaikos, werd hij voor de neus van onder meer Manchester City en Sevilla weggekaapt door Internazionale uit Milaan. Nu mag hij rijpen bij STVV. “Een topkerel en een voetballer die alles heeft om het te maken”, klinkt het veelbelovend.

De Nieuw-Zeelander, Liberato Cacace, lijkt zich in de nieuwe 3-5-2 op de linkerflank nu al op te werpen als onmisbaar. Als de 19-jarige Griek Georgios Vagiannidis erin slaagt diens voorbeeld te volgen, dan heeft STVV er wel een dikke troef bij. Het is weliswaar nog te vroeg om victorie te kraaien.

Weet wat hij wil

Vagiannidis heeft nog maar een jongensgezichtje, toch kijken ze op training nu al op van wat hij in zijn mars heeft. Goed, een competitieduel is nog wat anders. Maar toch. Hij is met een duidelijke missie naar België gekomen. Zelf kregen we hem niet te spreken. Coronamaatregelen, weet je wel. Maar op het clubkanaal blijkt zijn ambitie en overtuiging. “Zoveel mogelijk spelen”, zegt ie. “Als ik er telkens opnieuw in slaag aan de aftrap te komen bij mijn nieuwe team, dan volgt er misschien wel een nationale selectie.”

Verder rijpen in onze competitie

Wat weten we nog over die Vagiannidis? Geboren in Athene op 12.09.2001, 1,81 meter groot, voorkeur voor nummer 57, bij zijn debuut voor Panathinaikos op het hoogste niveau goed voor een goal en een assist, nationale selecties bij de U17, U18 en U19.... Aardige palmares dus voor (nog) een tiener. Giovannidis kreeg bij Internazionale een contract tot 2024. Net als Facundo Colidio - ook bij STVV- is het een speler waar de topclub in Italië veel geld voor veil had en potentieel in ziet. En gezien de goede contacten met CEO Takayuki Tateischi hebben ze daar in Italië ook een opportuniteit gevonden om hun (te) jonge gasten even verder te laten rijpen in onze fysiek sterke competitie, in dit geval via STVV. Voor alle partijen is het met andere woorden een win-win.

Al langer op radar

Sommigen maken nochtans gewag van een paniek(huur)koop. En toch. Voormalig Gouden Schoen Lon Polleunis, STVV-supporter in hart en nieren, wees in deze krant nog heel recentelijk op het ontbreken van een echte rechtsachter/rechterflank. Hij wordt dus op zijn wenken bediend, zo lijkt het. “Er is geen sprake van een paniekaankoop”, reageert Kevin Muscat meteen. “Hij stond al langer op onze radar, en ook de gesprekken met Inter liepen al een tijdje. Hij is een speler met een groot potentieel. Toen de opportuniteit zich voordeed, hebben we niet getwijfeld. Hopelijk kan hij de concurrentie op die plek ook verder wat aanscherpen. In dat geval worden we er allemaal beter van.”

