Kerstkomedie ‘Vallende sterren’ zaterdag in première in Theater De Roxy Dirk Selis

03 december 2019

15u05 0 Sint-Truiden Op zaterdag 7 december beginnen de ‘Vallende sterren’ aan hun speelreeks in Theater De Roxy in St-Truiden. ‘Vallende sterren’ is de nieuwe kerstkomedie van auteur Yves Caspar, die zelf de regie voert en ook een kleine rol voor zijn rekening neemt.

“Enkele jaren geleden schreef ik mijn eerste kerstkomedie ‘Jezus, Maria, Jozef’, vertelt Yves Caspar. “Tot op de dag van vandaag wordt dit stuk in heel Vlaanderen gespeeld door liefhebbers. Een heel fijn gevoel dat zoveel mensen zich amuseren in deze koude winterweken met mijn verhaal. Ondertussen schreef ik ook heel wat andere (komische) theaterstukken en ben ik dialoogschrijver voor de tv-serie ‘Thuis’. Maar zo’n kerstkomedie blijft toch iets speciaals. De sfeer, het thema, de periode, … Ik hou daarvan.”

‘Home Sint Clara’

“In ‘Vallende sterren’ komen we terecht in ‘Home Sint Clara’, enkele weken voor kerstmis. Het belooft een weinig spectaculaire kerst te worden”, vertelt Caspar. “De strenge directrice blinkt niet uit in originele ideeën dus ook dit jaar wordt het weer een koud buffetje, ‘The sound of Music’ op tv en vroeg naar bed. Plots krijgt de dochter van één van de bewoners echter slecht nieuws. Hierdoor dreigt ze in financiële problemen te komen. De bewoners besluiten actie te ondernemen. Ze organiseren een grote kerstrevue om geld in te zamelen. Maar een revue in elkaar steken is sneller gezegd dan gedaan.”

Warmste Week

Acteur Gunter Reniers, die samen met Yves Caspar Theater De Roxy 9 jaar geleden opende, speelt ook mee. “Het is echt een hartverwarmende komedie”, vertelt Gunther Reniers. “Ik ben er zeker van dat alle bezoekers goed gezind naar huis zullen gaan. Als acteur is het ook fijn om dit stuk te mogen spelen. Er zit een beetje van alles in. Zang, dans, glitter en … heel veel humor !” Anita Swiggers, Maryse Boffin, Lieve Weyens, Charly Timmermans, Troet Demey en Romain Bamps. Zij zijn de ‘fonkelende sterren’ van de revue. Cindy Vangeffelen en Dorien Schrijnemaekers spelen respectievelijk de strenge directrice en de bevallige verzorgster en zij zorgen ook voor de muzikale noot. Nele Vissers tot slot speelt de rol van de dochter die een financieel steuntje goed kan gebruiken. Wie een ticket koopt voor “Vallende Sterren” steunt ook ‘De Warmste week’. 1 euro per ticket gaat rechtstreeks naar de bouw van het nieuwe verblijf voor ‘De egeltjes’, een Truiense kinderopvang voor kinderen die het wat moeilijker hebben.

Alle info en tickets www.deroxy.be