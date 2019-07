Keizerlijke Commanderie organiseert vierde Fruitige fotowedstrijd Dirk Selis

08 juli 2019

12u54 0 Sint-Truiden De Keizerlijke Commanderie van de Edele Haspengouwse Fruyteniers en hun Gastronomie pakt uit met de vierde editie van haar fotowedstrijd “Fruitige Beelden”.

“Iedereen maakt nu foto’s. Met de digitalisering van de fotografie is meteen ook de democratisering toegenomen: je moet niet meer prutsen met filmpjes of scheikundige producten in je donkere kamer”, vertelt Jos Lacroix, voorzitter van de Keizerlijke Commanderie van de Edele Haspengouwse Fruyteniers. “Je maakt zelfs leuke foto’s met je smartphone of klein fototoestelletje. De kunst bestaat er nu is om te zoeken naar het juiste onderwerp en het juiste beeld. De fotowedstrijd van de Keizerlijke Commanderie staat open voor iedereen die regelmatig foto’s maakt, beroepsfotografen zowel als liefhebbers of amateurfotografen. Je moet enkel ons inlands fruit zo origineel en zo creatief mogelijk in beeld brengen. Dat mag studiowerk zijn, maar zeker ook ‘veldwerk’, buitenopnames. Dat mogen bewerkte foto’s zijn of plaatjes ‘puur natuur’” legt Lacroix uit.

Fotoclubs

De Keizerlijke Commanderie voorziet vijf geldprijzen: een eerste en tweede prijs voor studiowerk, een eerste en tweede prijs voor buitenopnames en een prijs van het publiek, uitgereikt door de bezoekers aan onze tentoonstelling. Deelnemen is gratis en per deelnemer mag je drie foto’s binnen sturen op “Dit jaar rekenen we echt op de fotoclubs uit Haspengouw om aan onze wedstrijd deel te nemen maar ook op de individuele fotografen van wie we in het verleden ook prijswinnaars mochten huldigen”, zegt maarschalk Luk Martens van de Keizerlijke Commanderie.

Voor alle info over het reglement: http://www.keizerlijke-commanderie.be/fotowedstrijd-2019-fruitige-beelden