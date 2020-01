Keizerlijke Commanderie bezoekt de stedelijke woonzorgcentra met liters fruittob Dirk Selis

27 januari 2020

09u25 0 Sint-Truiden Ter gelegenheid van het nieuwe jaar bracht de Keizerlijke Commanderie een bezoekje aan woonzorgcentra Villa Rosa en het Meiland. Maar het keizerlijk gezelschap kwam niet met lege handen.

In vol ornaat, zoals de Keizerlijke Commanderie erop uittrekt voor feestelijke gelegenheden, brachten de maarschalken van de Commanderie een bezoek aan de bewoners van Villa Rosa en het Meiland. Ze hadden liters fruittob mee, waarmee ze een lekkere receptie verzorgden voor de bewoners. “Het voorbije jaar was er in Sint-Truiden veel te beleven, en de meeste bewoners herinneren zich nog de bevrijding van de stad, 75 jaar geleden”, vertelt voorzitter Jos Lacroix. Hij bracht voor de bejaarden een overzicht van die bevrijding aan de hand van foto’s van toen en foto’s van de bevrijding van de stad in september 2019. Dat werd erg geapprecieerd door de bewoners van beide woonzorgcentra. Na afloop kregen alle gasten nog een fruitpakket mee met verse lekkere appelen, die geschonken werden door de Belgische Fruitveiling.