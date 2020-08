Kasteel van Ordingen en Thomas Buffel lanceren eigen Perengin: “Deze gaat voor de prijzen” Dirk Selis

13 augustus 2020

15u48 2 Sint-Truiden Het kasteel van Ordingen pakt uit met een nieuwe gin, gemaakt met peren van de eigen boomgaard. De kasteelgin zal onder meer worden gebruikt in de gerechten van het gastronomische restaurant. De stad Sint-Truiden gaat de gin als streekproduct promoten.

Heel wat aanwezigen en ginliefhebbers bij de officiële voorstelling vanmiddag in het kasteel van Ordingen, onder wie de eigenaar van het kasteel, Richard Sleurs en zijn zoon Koen Sleurs, general manager Egide Cordie, schepen van toerisme Johan Mas en oud-voetballer Thomas Buffel. Die laatste is de zaakvoerder van het bedrijf Fabullous dat de kasteelgin maakte. “We zijn erg tevreden dat we de fles hebben mogen ontwerpen en de smaak hebben kunnen samenstellen”, zegt Thomas Buffel. “Het zwarte en het goud op de fles geven de gin een uitstraling die aanleunt bij dit prachtige kasteel. We hebben nu toch al heel wat ‘premium ginlabels’ gemaakt, maar deze gaat toch voor de prijzen. Onze smaakmaker zorgde voor een zachte fruitige smaak met peren van hier.”

Troef voor Sint-Truiden

General Manager Egide Cordie begeleidde mee het project: “Het is een mooi product voor ons hotel. Zo zal Gary Kirchens, de chef van ons gastronomisch restaurant ‘Aurum’, de gin in sommige van zijn gerechten verwerken.” Ook schepen van Toerisme Johan Mas was in zijn nopjes. “Het kasteel van Ordingen pakt weer uit met een nieuw verhaal”, zegt Mas. “Deze gin is echt een product van Haspengouw, een troef voor onze stad en hij is nog lekker ook. Dit alles past perfect in onze visie op toerisme, inzetten op beleving met producten uit ons Haspengouw.”