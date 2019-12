Kasteel van Duras opent zaterdag de deuren voor familiespektakel ‘Kerstmagie’ Dirk Selis

05 december 2019

11u14 0 Sint-Truiden Het Kasteel van Duras opent zaterdag pas officieel de deuren voor het familiespektakel ‘Kerstmagie’, maar onze krant kon vandaag al even mee genieten van de generale repetitie.

“De rode draad doorheen de theaterwandeling is een kerstverhaal bedacht door Luc Stevens en het team achter Historalia”, vertelt prins Simon de Merode. “Dit jaar brengen we ‘Het geheim van de Torenkamer’ naar Duras, een prachtig en meeslepend verhaal op kindermaat. Grappige figuren uit de elfenwereld brengen je langs de meest magische kamers van het kasteel. Daar zorgen de prins en de prinsesjes voor een ongelooflijke verrassing. Ook de kerstman, zijn rendier Rudolf en tal van beroemde gasten zijn van de partij. Er zitten onderweg rare figuren die je wel eens de verkeerde weg kunnen uitsturen zodat je misschien langs griezelige trappen van de geheime zolderkamer of de hoge torenkamer terechtkomt.”

Gravin Gabrielle

Het eeuwenoude kasteel van Duras dateert van uit 1789 en wordt sinds enkele jaren opnieuw bewoond door graaf Ghislain en gravin Gabrielle de Liedekerke en hun vier dochters. “We keken er als gezin erg naar uit”, zegt gravin Gabrielle de Liedekerke. “Vorig jaar was alles nieuw. We kwamen hier pas wonen en toen kwam Simon met dat idee om het kasteel open te stellen. Het werd dus afwachten wat dat ging geven, maar toen leerden we de mensen van Duras kennen en ondertussen zijn we zeer goede buren geworden. Ik kan nog niet veel verklappen, maar wees gerust het wordt een weer een prachtige show.”