Kapel van Sint-Godfried van Melveren bestaat 30 jaar DSS

15 juli 2019

15u22 0 Sint-Truiden De kapel van Sint-Godfried in de Keelstraat van Melveren bestaat 30 jaar. Dat werd afgelopen zaterdag gevierd met een feestelijke plechtigheid. Ook ex-buurtbewoner Jos Bronckart tekende present. Zijn levensloop is vervlochten met het unieke bouwwerk.

Sint-Truiden heeft zo’n 20 kerkdorpen, elk met hun eigen pittoreske straatjes en architecturale pareltjes. Ieder gebouw heeft een uniek verhaal. Zo ook de kapel van de heilige Godfried in de Keelstraat van Melveren. Het bouwwerk werd opgetrokken in 1989 door een metser, als belofte aan de pastoor die bij hem op ziekenbezoek kwam. De kapel kreeg een voorname betekenis voor de bewoners, in het bijzonder voor Jos Bronckart. Hij heeft het gebouw altijd onderhouden en er zich met veel passie voor ingezet.

Ambassadeur

“Jos is een echte ambassadeur van de kapel. Zo geeft hij er met plezier uiteenzettingen aan fietsers en wandelaars. Intussen hebben onze stadsdiensten het onderhoud voor hun rekening genomen, maar we zijn Jos natuurlijk heel dankbaar voor zijn jarenlange inzet. Zaterdag 6 juli bestond de kapel trouwens 30 jaar, niet toevallig vlak vóór de feestdag van de heilige Godfried van Melveren, naar wie de kapel vernoemd is. Ter ere hiervan vond er een viering plaats aan de kapel. Als stadsbestuur vonden we het een eer om hierop aanwezig te zijn”, zegt schepen van Gebouwen Hilde Vautmans.