Jongeren kunnen opnieuw in stilte studeren in de Sint-Maartenkerk Dirk Selis

27 november 2019

16u40 0 Sint-Truiden Truiense jongeren kunnen vanaf 1 december tot en met 2 januari in alle stilte voor hun examens studeren in de Sint-Maartenkerk in het centrum van de stad. Die wordt, na de vorige succesvolle edities, opnieuw ingericht als blokruimte. Studenten zijn er welkom tussen 8.30 en 18 uur.

De blokperiode staat voor veel jongeren weer voor de deur. Zij buigen zich de komende weken over hun studieboeken om zich zo maximaal voor te bereiden op een positief resultaat. Daar helpt het stadsbestuur van Sint-Truiden hen opnieuw een handje mee. “In de Sint-Maartenkerk kunnen studenten zich in alle kalmte voorbereiden op hun examens. De vraag naar zulke collectieve studielocaties is de jongste jaren almaar toegenomen. Door zelf een blokruimte in te richten, hoeven onze jongeren zich tijdens de examens niet te verplaatsen en kunnen ze tijdens deze stressvolle dagen gewoon in hun thuisstad blijven”, zegt schepen van Jeugd Hilde Vautmans.

Ontspanning met mate

“Dat is ook heel aangenaam met het oog op de komende eindejaarsperiode. Zo kunnen ze stevig blokken en nadien gezellig aanschuiven aan de feesttafel zonder dat ze daarvoor veel tijd hoeven te verliezen. En natuurlijk biedt ons bruisend centrum tal van ontspanningsmogelijkheden. Want dat is – met mate – minstens zo belangrijk voor een geslaagd examen”, besluit Vautmans.

De Sint-Maartenkerk (Breendonkstraat 10) is voor de studenten alle dagen open (uitgezonderd misvieringen) van 8.30 tot 18 uur. Naast wifi en beperkte bureauartikelen wordt er ook gratis koffie, thee en water ter beschikking gesteld. Op 5, 6, 9, 10, 11 en 12 december is de studeerruimte omwille van andere geplande activiteiten gesloten. Reserveren is niet nodig.