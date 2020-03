Jonge ondernemers brengen ‘design’ spatschermen op de markt: “Het spatscherm is een blijver” Dirk Selis

23 maart 2020

17u13 2 Sint-Truiden Volgens jonge ondernemers Ruben Bollengier, Pim Leurs en Bram Deltour wordt het spatscherm een blijver. Ook na de coronacrisis willen mensen zich beschermen tegen nieuwe besmettingen. De drie jonge ondernemers uit Sint-Truiden brengen nu ‘design’ coronaspatschermen op de markt.

“De spatschermen steken volledig in een designvol jasje en zijn beschikbaar in verschillende modellen en maten zodat ieder exemplaar past bij het interieur van de zaak”, vertelt Pim Leurs van reclamebureau Hookstone. “Banken, warenhuizen, artsen, slagers, bakkers, krantenwinkels, advocatenbureaus, begrafenisondernemers, apothekers… blijven op dit moment nog steeds geopend. Dankzij onze 'design’ spatschermen kunnen ondernemers zichzelf beschermen tegen het virus en blijven hun klanten ook beschermd. Ook tijdens de naweeën van corona is dit een belangrijk beschermingsmiddel voor ondernemingen die momenteel noodgedwongen moesten sluiten. Vanaf het moment dat zij terug open mogen hebben zij ook een beschermmiddel tegen mogelijk nieuwe besmettingen. Het spatscherm wordt een blijver.”

Stijlvol design

“Een spatscherm is een doorzichtige wand die in een stijlvol design op maat gemaakt kan worden”, vertelt Ruben Bollengier van de Haspengouwse Wood Shop. “Natuurlijk kan de klant ook kiezen uit een standaardmaat. Deze wanden worden ter plaatse geleverd en geplaatst. Zo behoud je nog steeds persoonlijk contact met de klant, maar wordt de kans tot fysiek contact geminimaliseerd. Na enkele keren kuis je met wat ontsmettingsmiddel de wand en je kan terug verder met werken.”

Sint-Trudo ziekenhuis

“Tevens gaat een deel van de winst naar het goede doel”, vertelt studentondernemer Bram Deltour. “En ja, onze eerste bestelling is binnen. We hebben nog maar net 10 spatschermen geleverd hebben aan het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden ter bescherming van het personeel en de patiënten.”