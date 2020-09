Jonathan Buatu (STVV) na de smadelijke nederlaag tegen Cercle: “Geen cohesie, geen blok” Filip Kevers

22 september 2020

08u13 0 Sint-Truiden Smadelijke nederlaag van STVV bij het kleine Brugge. 3-0. Centrale verdediger, Jonathan Buatu, zoekt naar woorden: “Vraag me niet waarom, maar we begonnen veel te slap. Met alle gevolgen vandien.”

Onbegrijpelijk wat STVV maandagavond liet zien in Jan Breydel. Wat een verschil met de match tegen Antwerp, de week voordien, toen ze ook wel de boot ingingen maar toch een degelijke match afleverden. Wij zoeken naar verklaringen, Jonathan Buatu ook. “Ik stel alleen vast dat we tegen Antwerp meer agressie, meer goesting toonden, dan tegen Cercle”, probeert de centrale verdediger de afgang van zijn team uit te leggen. “Nu begonnen we vanaf minuut één te slap aan de match. Raar, inderdaad. Want we wisten vooraf wat op het spel stond. En we wilden de hele week al dolgraag die driepunter.”

Heel veel frustratie

Buatu zoekt naar woorden. Maar natuurlijk beseft hij dat hij en zijn maten de club te kijk zetten in wat wij negentig minuten lang non-voetbal durven noemen. “Geloof me, ook bij ons heerste er één en al frustratie. Voor de eerste keer was er geen sprake van cohesie, van een blok. Oké, in de tweede helft speelden we veel beter. Maar intussen liepen we continu achter de feiten aan door die slappe opening en al even slappe eerste helft. We moeten mekaar nu vooral niet met de vinger wijzen. We moeten de juiste dingen doen, vooruitkijken ook. Want zaterdag wacht al een nieuwe opdracht. Veel tijd is er niet.”

Niet naar coach lonken

Wat de coach in de rust had gezegd, en na de match, willen we weten. Buatu heeft niet veel zin om daar op in te gaan. “Laat me zeggen dat de coach heeft gezegd waar het op staat, maar dat hij vooral veel positivisme is blijven uitstralen. Neen, onze trainer treft geen schuld. Hij had deze match samen met ons minutieus voorbereid. Maar hij staat niet op het veld, natuurlijk. Het zijn wij die het met onze voeten moeten doen. Maar wij deden het niet. We zitten nu in een benarde situatie. Maar we geraken hier wel uit. Er zijn nog genoeg matchen te spelen. En er zit heus wel genoeg kwaliteit in deze ploeg. Op naar Mechelen. Daar moet het beter, veel beter.”