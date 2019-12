Johan Mas neemt voor één jaar bevoegdheden Hilde Vautmans over Dirk Selis

20 december 2019

13u00 1 Sint-Truiden Johan Mas (52) neemt op 1 januari de elf bevoegdheden van uittredend schepen en Europees parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld) voor één jaar over. De belangrijkste bevoegdheden zijn toerisme, flankerend onderwijs, landbouw en fruitteelt, jeugdbeleid, personeelsbeleid, bevolking en feestelijkheden en carnaval.

Voor Mas, die een schildersbedrijf runt in Zepperen, is het Truiens schepencollege geen onbekende plek. Ook tijdens de vorige legislatuur was hij 3,5 jaar schepen. Zo renoveerde hij met succes de gesmaakte Toni Coppers Bibliotheek. Het is de enige wissel in het gemeentebestuur van Sint-Truiden voor volgend jaar. In 2021 krijgt hij de bevoegdheid Openbare Werken, die hem als man van de ‘bouw’ zeker ligt.

75ste stoet

“Met het grootste vertrouwen geef ik mijn bevoegdheden door aan toekomstig schepen Johan Mas”, vertelt aftredend schepen Hilde Vautmans (Open Vld). “Hij heeft enorm veel goesting om verder vorm te geven aan mijn beleidsdomeinen. Carnaval zal voor hem, met de 75ste stoet die volgend jaar uitrijdt, ongetwijfeld het hoogtepunt worden. De bevoegdheid van personeelsbeleid gaat trouwens naar Jos Pierard. Dat is een materie die hem enorm interesseert. Met heel veel plezier – en in onderlinge overeenkomst natuurlijk – vertrouw ik die bevoegdheid daarom toe aan deze fantastische collega”, klinkt het.

Botsende ambities

Met deze ingewikkelde schepenwissel (Vautmans komt in 2021 terug in de plaats van Jos Pierard, red.) hebben de Truiense liberalen ook intern hun huishouden goed op orde. “Met het vertrek van Pascal Vossius kwam er in 2019 een einde aan de interne spanningen tussen hem en Hilde Vautmans, die afstraalden op onze partij”, vertelt een liberale insider. “Vautmans greep na zijn vertrek zonder dralen de macht, de voormalige ‘numero uno’ Pascy Monette liet eerder opgelucht betijen en dat heeft duidelijkheid en rust gebracht binnen onze partij. Een zoenoffer van een jaartje was Vautmans, die in 2020 nooit veraf zal zijn, dat meer dan waard. Zo blijft ook kabinetschef en Vautmans-vertrouwelinge Evi Robert stevig op post. Het is altijd uitkijken met zo’n wissel. Persoonlijke ambities kunnen dan al eens botsen. Zo wacht de CD&V een moeilijkere wissel in 2022 wanneer Jurgen Reniers de plaat moet poetsen voor de relatief onbekende nieuwkomer uit Zepperen Stijn Vanoirbeek.”

