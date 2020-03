Jeugdverenigingen aan banden gelegd? Niet in Limburg: in Brustem houden ze eerste ‘online’ chiro in geschiedenis Dirk Selis

14 maart 2020

17u15 62 Sint-Truiden Ook de jeugdbewegingen worden door de federale regering aan banden gelegd in de strijd tegen het coronavirus. “Om deze zaterdag toch nog wat op te vrolijken, hield de leidersploeg van chiro Brustem de eerste ‘online’ chiro uit haar geschiedenis”, vertelt hoofdleider Remco Schoofs.

“We hebben gisteren en vandaag onze leden aangespoord om tegen 15 uur hun uniform aan te trekken, achter hun tablet of laptop te gaan zitten en af te stemmen op onze Facebookpagina Chiro Brustem”, legt hoofdleider Remco Schoofs uit. “Want de chiro werd voor de eerste keer in haar geschiedenis live ‘gestreamd’ naar al onze leden thuis.”

Chirogevoel

“Hoe zag deze online chiro eruit? Onze klassieke opening werd behouden. We starten nog altijd met een gebed. Daarna wensten we de jarige leden proficiat en zongen we ons chirolied. Daarna schakelden we over naar ons ‘chirolab’, waarin twee leiders die verpleegkunde studeren op een speelse manier het coronavirus uitleggen. Na dit onderzoek gingen we verder met een ‘touwtrekduel’ waarbij de leden moesten raden wie er zou winnen. Ook doorheen de livestream mochten onze leden opdrachten posten die we na onze activiteiten of op de volgende ‘online’ chiro zullen uitvoeren. Deze online editie duurde natuurlijk geen drie uur, zoals een gewone dag, maar toch een uurtje, zodat we toch dat chirogevoel kunnen creëren. Natuurlijk hebben we dat met een beperkte bezetting van onze leidersploeg gedaan, want anders gaven we zelf niet het goede voorbeeld.”

Bonte Avond

Josephine Selis (9) zag het helemaal zitten. Klokslag 15 uur logde ze in. “Ik vond het een leuk idee van de leiding. Want ik kijk elke zaterdag erg uit naar de chiro. En door het coronavirus ging onze Bonte Avond er al aan, dus op deze manier konden we toch nog iedereen zien en wat plezier beleven. Al is de ‘live’ versie natuurlijk leuker. Maar goed, onze gezondheid primeert, want ik ben toch wel wat ongerust over dat virus”, besluit Josephine.