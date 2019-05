Jelle Engelbosch (N-VA) verdwijnt uit het Vlaams Parlement: “Ik ga mij nog meer op mijn stad focussen” Dirk Selis

27 mei 2019

11u44 3 Sint-Truiden De Truiense schepen Jelle Engelbosch (N-VA) geraakte niet meer verkozen in het Vlaamse halfrond. Daar had de populaire Jan Peumans een en ander mee te maken. Met een monsterscore van 21.163 voorkeurstemmen sprong Peumans over Engelbosch heen.

Pijnlijk voor Engelbosch is dan ook dat Jan Peumans niet zal zetelen. Hij gaat immers op pensioen, en dus zal de eerste opvolger Katja Verheyen (39) uit Bree inschuiven. Maar dat behoort nu eenmaal tot de wetmatigheid van de politiek.

Schepenmandaat

“Ik ben best wel trots op mijn parlementair werk de afgelopen vijf jaar en vooral dankbaar voor de kansen die ik daartoe gekregen heb. Het was boeiend, leerrijk en gaf me heel wat ervaring om mijn nieuwe taak als schepen in Sint-Truiden krachtdadig te kunnen uitvoeren” zegt Jelle Engelbosch (N-VA) in een reactie. “De massale hartverwarmende reacties en de bijna 12.000 voorkeurstemmen laten me dit hoofdstuk met een goed gevoel afsluiten en zetten me aan om vooral actief te blijven werken aan een beter Vlaanderen en Sint-Truiden. Enthousiast focus ik me nog meer op onze stad en kijk ik uit naar nieuwe uitdagingen die ongetwijfeld op mijn pad komen.”