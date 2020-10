Jazz-O-Baye vzw brengt jazz naar Truiens cultuurcafé De Fwaajee Giulia Latinne

04 oktober 2020

16u27 1 Sint-Truiden Vanaf deze maand opent het Truiense cultuurcafé ‘De Fwaajee’ aan de Academiezaal. Boven op allerlei coronaveilige activiteiten zoals expo’s, filmvertoningen en workshops kunnen ook jazzfanaten er binnenkort terecht. Ondernemers van Jazz-O-Baye vzw Rik Moens en Wendy Vanleeuw zorgen alvast voor de programmatie.

Het vernieuwde cultuurcafé ‘De Fwaajee’ wordt uitgebaat door de familie Ista, al bekend van de Truiense koffiebranderij Gimo en uitbaters van het horecagedeelte van het Kasteel van Nieuwenhoven. Om ook een vleugje jazz in het café binnen te halen, stapte de familie af op ondernemers Rik Moens en Wendy Vanleeuw van Jazz-O-Baye vzw.

Jazzgemeenschap uitbouwen

“Met de maandelijkse live optredens in ‘De Fwaajee’ bieden we een podium aan Belgische artiesten, mét uitbreiding naar de euregio”, vertelt initiatiefnemer Rik Moens. “We willen hiermee een aangename, vriendschappelijke en bloeiende jazzgemeenschap in Haspengouw uitbouwen. De huidige programmatie bestaat hoofdzakelijk uit professionele artiesten met daarnaast de mogelijkheid om niet-professionele muzikanten de kans te geven om podiumervaring op te doen”, aldus Moens.

De Truienaars zullen vanaf vrijdag 9 oktober maandelijks kunnen genieten van een jazzoptreden in ‘De Fwajee’ tot 14 mei 2021. De volledige programmatie en meer informatie vind je op de website.