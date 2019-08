Jantje ziet opnieuw pruimen hangen: Pruimenteelt in Haspengouw kent een remonte Dirk Selis

15 augustus 2019

10u27 0 Sint-Truiden “Een boer die al zijn eieren in één mand legt, zal het niet lang uitzingen op zijn erf”, zegt fruitboer Piet Porey. Deze boerenwijsheid hebben ze ondertussen ook bij het Proefcentrum Fruitteelt begrepen. ‘Diversifiëren is anticiperen’ is het motto van het proefmoment pruimen dat pcfruit aanstaande maandag organiseert. Fruittelers die overwegen uit te breiden met pruimenteelt kunnen dan letterlijk proeven van verschillende pruimenrassen.

“Onze fruitbedrijven gaan door een moeilijke periode en diversificatie is een belangrijke factor om de huidige crisis te verslaan,” vertelt gedeputeerde Inge Moors (CD&V). “Dit project tracht telers te begeleiden in de opstart, gedeeltelijke omschakeling of uitbreiding van hun bedrijf naar nicheteelten. Zo onderzoekt pc-fruit de teelten pruim, abrikoos en blauwe bes.”

Demovelden

”We volgen hiervoor demo-velden op waar verschillende rassen geteeld worden”, vervolgt Dany Bylemans, algemeen directeur pcfruit. “Ook maken we een economische analyse: kost van de aanplant, kost van de teelt, de aanduiding van de arbeidsbehoefte in het seizoen en een studie van de prijs- en importevolutie van de producten in het seizoen. Door het samenvoegen van alle kennis aanwezig binnen de proeftuinen van pcfruit worden er overzichtelijke teeltgidsen uitgewerkt per teelt – pruim, abrikoos en blauwe bes om de telers die starten met een nieuwe teelt op weg te helpen met de basis van de teelt.”

Pruimen in opmars?

“Eind 20ste eeuw werden er veel meer pruimen geteeld in onze regio, maar geleidelijk aan daalden de arealen. Daarom stopten we in 2004 op pcfruit ook met het onderzoek naar pruimenteelt”, vertelt Jef Vercammen, directeur proeftuin pit- en steenfruit van pcfruit. “In de daarop volgende jaren is het areaal pruimen in België verder gedaald van 75 ha in 2008 tot 25 ha in 2017. Vandaag is er opnieuw in de handel vraag naar Belgische pruimen. Ook in Nederland zien we dat de pruimenteelt succesvol is. Daarom zijn we gestart met het onderzoek in kader van diversificatie-mogelijkheden. We zien dat het areaal stilaan terug toeneemt, ondertussen zijn er 35 ha pruimen in België.” Dat Limburg ook op vlak van de pruimenteelt de fruitprovincie bij uitstek is, blijkt uit cijfers van Statbel. “Het pruimenareaal in Limburg was in 2018 goed voor 39,2% van de Vlaamse productie en 24,9 % van de Belgische productie en dankzij de groei is de omzet in de periode 2017-2018 maar liefst verdrievoudigd,” aldus Inge Moors.

Ondertussen in de plantage

Fruitteler Piet Porey beaamt de remonte: “Wie als fruitboer als zijn eieren in één mand legt, zingt het meestal niet lang uit op zijn erf. Kijk maar naar de fruitboeren die enkel op de Conferencepeer hadden ingezet. Eén pennentrek van Poetin en het verhaal was over en uit. Het is dus verstandiger om op verschillende fruitsoorten in te zetten. Pruimen zijn in opmars. Dat komt voor een stuk door die korte keten, mensen gaan hun pruimen meer en meer bij de boer zelf kopen en bakken er opnieuw pruimentaart van. Alles komt terug hè. Een slimme boer weet dat”, lacht Piet Porey terwijl hij zijn fruitautomaten met pruimen vult.