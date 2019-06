Isabelle studeert straks af als energiedeskundige en verzuipt nu al in het werk: “Alle gemeenschappelijke delen van appartementsgebouw moeten in 2022 EPC voorleggen” Dirk Selis

12 juni 2019

11u26 0 Sint-Truiden De 23-jarige studente Rechtspraktijk aan de hogeschool PXL, Isabelle van Kessel moet nog een maar paar examens afleggen en dan begint het echte leven. Ze verhuist van Pelt naar het Truiense Velm waar ze gaat samenwonen met haar vriend. En ook op vlak van werk zit het helemaal goed. “Sinds ik begin juni 2019 ook mijn examens voor energiedeskundige type A heb afgelegd, ben ik al enkele keren gepolst vanuit de immowereld”

Isabelle onderzocht voor haar bachelorproef de energienormen anno 2019 “Tal van onderzoeken hebben uitgewezen dat de CO2-emissie van gebouwen één van de grootste boosdoeners wat betreft klimaatverandering is. Om deze in kaart te brengen, werkt men sinds 2008 met een energieprestatiecertificaat in België Die energieprestatiecertificaten worden alsmaar belangrijker, niet alleen als maatstaf bij vastgoedtransacties, maar ook de overheid krijgt op deze manier hoe langer hoe meer een belangrijk instrument in handen heeft om toekomstige wetgeving hierop af te stemmen”, legt Isabelle uit.

Niet sexy, wel tanden

Een energieprestatiecertificaat klinkt niet meteen sexy en je vond het ook niet meteen terug op de vele slogans tijdens de klimaatmarsen, maar het is document is zeker geen tandeloze tijger in de strijd voor een beter klimaat. “Het geeft weer hoe energiezuinig een gebouw is. Een geldig energieprestatiecertificaat is verplicht bij de verkoop of verhuur van residentiële woongebouwen. Het is bovendien verplicht om een geldig EPC te hebben alvorens men de woning te koop of te huurt aanbiedt. Bij het adverteren van de woning op welke manier dan ook, moet men enkele zaken verplicht vermelden. Indien het EPC werd opgemaakt na 1 januari 2019, mag men ook het energielabel vermelden” gaat Isabelle verder.

Appartementsgebouwen

“Vanaf 2022 trouwens, zal elk appartementsgebouw in Vlaanderen een EPC van de gemeenschappelijke delen moeten kunnen voorleggen, ongeacht of er een appartement in het gebouw wordt verkocht of verhuurd”, zegt Alain Haven van Immo Haven, de stageplaats van Isabelle. “In dit EPC zal een beschrijving staan van de collectieve installaties en de scheidingswanden en -vloeren van het gebouw. Door deze gegevens in kaart te brengen van ieder appartementsgebouw in Vlaanderen, kunnen we de CO²-norm makkelijker halen. Het EPC voor de gemeenschappelijke delen heeft daarnaast ook als doel om de vereniging van mede-eigenaars inzicht te geven in het energieverbruik van het gebouw en een aanknopingspunt te hebben voor een eventuele renovatie ervan. De aanvraag voor zo’n EPC kan vanaf 2020. Men heeft dus met andere woorden twee jaar de tijd om elk appartementsgebouw in Vlaanderen te voorzien van een EPC. Isabelle zal dus werk genoeg hebben” lacht Alain.