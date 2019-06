Inwoners van Sint-Truiden mogen deze zomer hun zakken restafval gratis naar het containerpark doen DSS

24 juni 2019

17u14 0 Sint-Truiden Inwoners van Sint-Truiden kunnen tussen 2 juli en 28 september gratis hun restafval aanbieden op het containerpark van de stad. Zo blijven de zakken met dit warme weer niet te lang in huis staan.

Tijdens de warme zomerdagen is het niet evident om voor lange tijd vuilnis in huis te stockeren. De stad komt nu met een oplossing. “Van 2 juli tot met 28 september kunnen onze inwoners hun gevulde bordeaux huisvuilzakken met restafval gratis afleveren op het containerpark. Zo hoeven mensen die een beperkte stockageruimte hebben of op reis vertrekken hun volle vuilniszakken niet langer dan nodig te bewaren”, zegt schepen van Leefmilieu Ingrid Kempeneers.

Voor 6 uur buitenzetten

Het aangeboden afval moet wel in een bordeaux huisvuilzak van Limburg.net zitten. De afvalintercommunale haalt het vuilnis namelijk op in het containerpark.“Voor de gewone ophaling wordt gevraagd de zakken op de ophaaldag vóór 6 uur buiten te zetten. Tijdens de hittegolf beginnen de vuilnisarbeiders vroeger te werken, om de ergste warmte een beetje voor te zijn”, aldus nog burgemeester Veerle Heeren.

De openingsuren en andere praktische info van het containerpark van Sint-Truiden zijn terug te vinden op www.sint-truiden.be/containerpark.