Inwoners Hamelstraat houden Trudofeesten 2019 recht: “Maar hij staat wel veel te hoog” Dirk Selis

24 juli 2019

15u54 13 Sint-Truiden De Trudofeesten kennen eind september hun hoogtepunt in Sint-Truiden. Maar voorlopig is daar weinig te merken van het Trudojaar. De Haspengouwse stad worstelt - in tegenstelling tot de Virga Jesse Feesten in Hasselt en de Kroningsfeesten in Tongeren - met haar zevenjarige feesten. Gelukkig is er nog de Truiense Hamelstraat. Daar maken ze zich naar aloude traditie wel klaar voor het feest van haar stadsstichter.

Tijdens het weekend van 21 en 22 september is het stadscentrum van Sint-Truiden het decor van een stadsfestival ter ere van Sint-Trudo. De blikvanger: een musical met speciale effecten en een gerenommeerde cast en crew. Met deze herdenkingsfeesten honoreert de stad om de zeven jaar haar stichter, een symbolische traditie die terugvoert tot 1893. Het zevenjarige feest van Trudo, die sinds 1993 vanop een 18-meter hoge blauwe zuil over het abdijplein en het Groenplein kijkt, kan nog maar weinig Truienaren begeesteren. “We hebben de Trudofeesten een paar edities niet laten doorgaan, en die onderbrekingen spelen ons vandaag parten”, zegt oud-burgemeester Ludwig Vandenhove (sp.a) op zoek naar een verklaring voor de lauwe beleving. “Schepen van Evenementen Jos Pierard (Open Vld) geeft toe dat de beleving niet zo is als in Hasselt en Tongeren: “Wij hebben die traditie zo niet. Zeker in de straten niet. Maar ik ben er wel van overtuigd dat tegen september, de vlam in de pijp zal schieten”.

Schilderachtig

Maar er zijn nog zekerheden. In de schilderachtige Hamelstraat, een zijstraat in de luwte van de Grote Markt, vind je nog volksfiguren en volkswinkels die met de stad zijn vergroeid. Daar blijft het buurtcomité op eigen initiatief haar straat opfleuren en voert ze kleine, maar leuke ingrepen door in het straatbeeld. Poelier Jeroom Bosmans (80), Lucien Degros (88) van textielhandel Degros en Annie Baerts (60) van vishandel Ostendia doen trouw mee met alle acties aangaande hun Stadsstichter.

Aan elkaar hangen

“Vroeger was dit een aaneengesloten rij van winkels. Nu zijn er veel verdwenen. De uitbaters zijn gestopt of gestorven. Enkele bleven intact’', weet Lucien Degros (88). Wie nog onderbroeken van het merk Eskimo zoekt, is bij Lucien op het juiste adres. “Wij verkopen hier al 62 jaar textiel en ik sta nog steeds in de winkel. Ik let ook een beetje op de straat. Het feit dat de mensen hier nog met elkaar buurten en tradities in ere willen houden, maakt dat de Trudofeesten hier nog een erezaak zijn.”

“Gelukkig hangen we goed aan elkaar. We organiseren elk jaar een Nieuwjaarsdrink, en met de opbrengst financieren we onze eigen beplantingen”, vertelt Annie Baerts (60) van vishandel Ostendia. “Voor het Trudojaar heeft ons comité samengewerkt met kunstenaar Raf Roefflaer en het resultaat mag er zijn: een mooi gestileerde Trudofiguur die de aanwezige plantjes water geeft.”

Te hoog

Als je de winkel van de ‘pollenier’ binnenstapt, komt de geur van kruiden en vers geslachte kippen, konijnen en kalkoenen je tegemoet. “Aan het interieur veranderden we niets. Alleen het plafond hebben we vernieuwd’', vertelt Jeroom Bosmans (80). De winkel is versierd met opgezette fazanten, konijnen, hazen en andere wilde dieren. In de rekken staan potten met sauzen en kruiden. In een hoek de kaptafel. “Onze Heilige Trudo staat hier jaar in, jaar uit. Ik vind het een belangrijk feest, dat best terug wat meer aandacht mag krijgen. Waarom de Trudofeesten niet echt meer leven? Ze hebben het beeld veel te hoog gezet daar op het abdijplein. Wie kijkt nu 18 meter naar omhoog?”