Internationale Verloren Maandagstoet gaat door ondanks Ellen en Francis Dirk Selis

19 februari 2020

16u27 0 Sint-Truiden De stad, politie en brandweer bereiden zich voor op de weersomstandigheden tijdens het Truiense carnaval aanstaande maandag. Het risico bestaat er immers in dat de stormen ‘Ellen’ en ‘Francis’ de traditionele 'Verloren Maandagstoet’ verstoren met rukwinden tot 75 kilometer per uur.

“Op dit moment gaat de stoet door zoals gepland”, zegt burgemeester Veerle Heeren (CD&V) zich baserend op de actuele weersvoorspellingen. “Maar de veiligheid van de deelnemers aan de optochten en de toeschouwers is het allerbelangrijkste. Daarom blijven we de komende dagen overleggen met de hulpdiensten en de carnavalsverenigingen.”

“Om 09u.11 brengen we op Carnavalsmaandag een bloemenhulde aan alle overleden carnavalisten aan het carnavalsmonument ‘De Raadsvriend’ te Schurhoven”, vertelt Opper Jo Sneyers van de Orde van de Commeduur. “Even later, om 10u.11 verzamelen de Truiense carnavalsverenigingen in de Luikerstraat voor de jaarlijkse gratis wagenreceptie alwaar zij iedereen trakteren op een lekker hapje en een drankje.

De Verloren Maandagstoet

“Om 13u.11 gaat de Reclamecaravaan de Internationale Verloren Maandagstoet vooraf door de straten van het stadscentrum. Meer dan 55 praalwagens, muziekkorpsen, einzelgangers, ... nemen deel aan onze 75ste optocht van de Orde van de Commeduur”, besluit Sneyers.

De Gazo Narrentempel

“Heel de dag toveren we stadsfeestzaal De Gazo om in dé carnavalstempel van Limburg met onder meer DJ Robby Dieu die tijdens en na de stoet zorgen voor de beste carnavalssfeer”, gaat Sneyers verder. “Er zijn ook diverse optredens na de optocht in onze Narrentempel te gast. Omstreeks 00u.11 blazen we de Elf Latsjanen uit en trakteren we iedereen nog op een welverdiende haring. Het feest kan dan nog worden verdergezet.”