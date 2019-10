Internationaal strijkkwartetfestival Quartz strijkt dit weekend neer in Sint-Truiden Dirk Selis

03 oktober 2019

16u32 1 Sint-Truiden De (inter)nationale top van de strijkmuziek strijkt op vrijdag 4, zaterdag 5 en zondag 6 oktober neer in de hoofdstad van Haspengouw. Daar vindt voor de allereerste keer Quartz plaats, een uniek muziek- en ontmoetingsfestival voor zowel publiek als artiesten.

Dit weekend is Sint-Truiden het decor van Quartz. Dat is een bijzonder internationaal strijkkwartetfestival dat enig is in zijn soort. Van vrijdagavond 4 oktober tot en met zondag 6 oktober wordt de statige Academiezaal opgeluisterd door de sierlijkste strijkconcertjes. “De unieke akoestiek van onze Academiezaal leent zich dan ook perfect voor de strijkintermezzo’s van zowel binnenlandse als buitenlandse gezelschappen. Dat is een geweldig potentieel, dat we met de organisatie van dit ongeziene event willen verzilveren”, zegt schepen van Cultuur Jurgen Reniers.

Danel Quartet

Zo komt ook het Danel Quartet drie dagen lang naar de Academiezaal van Sint Truiden. “Wat FC Barcelona is voor het voetbal, is het Danel Quartet voor de vioolmuziek. Absolute wereldklasse, Champions League-niveau”, vertelt muziekkenner Rick de Leeuw. Wat mogen we verwachten dan? “Je hoeft geen doorgewinterde muziekkenner te zijn om te genieten wat het Danel Quartet op het podium brengt”, duidt hij. “Ze spelen gepassioneerd, uitbundig, meeslepend en brengen bovendien een select gezelschap gasten mee naar Sint-Truiden, waaronder klarinettist Annelien Van Wauwe, pianist Frank Peters en Sylvia Huang, de winnares van de publieksprijs bij de laatste Koningin Elisabethwedstrijd.”

Muzikaal debat

“Het gaat hierbij ook om de wereldtop van het vioolgenre. Met de organisatie van Quartz zetten we Sint-Truiden als cultuurstad op de internationale kaart. We roepen iedereen dan ook op om deze unieke gelegenheid niet aan zich voorbij te laten gaan”, aldus nog burgemeester Veerle Heeren.

Afgezien van de indrukwekkende optredens, valt er drie dagen lang nog een heleboel te beleven. Zo is er op zaterdag 5 oktober een wandeling met strijkintermezzo’s en een muzikaal debat en kunnen bezoekers hun instrumenten bij een expert laten schatten. Zondag 6 oktober staat er nog een strijkvoorstelling gepland voor kinderen. In de namiddag ontvangt Guido Wevers ten slotte drie zondaggasten in een amusante talkshow: Gilles Ledure (juryvoorzitter Koningin Elisabethwedstrijd), Bob Permentier van B-Classis en Hind Eljadid (performatieve dichtkunstenares).

Het hele programma is raadpleegbaar via debogaard.be.