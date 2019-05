Internationaal strijkkwartetfestival blikvanger van nieuw seizoen cultuurcentrum de Bogaard Dirk Selis

10u23 0 Sint-Truiden Maandag start de Bogaard met de ticketverkoop voor het seizoen 2019-2020. Aan welke voorstellingen, concerten, lezingen en tentoonstellingen mogen cultuurliefhebbers zich dit jaar verwachten? Dat deed het cultuurhuis uit de doeken tijdens zijn jaarlijkse seizoensvoorstelling.

Deze maand stelt Sint-Truiden traditioneel haar nieuwe cultuuraanbod voor. Dit jaar ontvingen 500 trouwe klanten van de Bogaard een ticket voor de avant-première op 28 en 29 mei. Ze werden rondgeleid door het gebouw en kregen op diverse plaatsen een voorsmaakje uit het programma.

Internationaal strijkkwartetfestival

“We hebben een mooie selectie gemaakt van ruim 100 voorstellingen en concerten. Ook dit keer strikten we enkele grote namen, zoals Jan Jaap van der Wal, Maaike Cafmeyer, Jan Decleir, Bruno Vanden Broecke en Lieven Scheire. Met zowel populaire producties als creatieve pareltjes willen we als cultuurhuis een zo breed mogelijk publiek bekoren”, zegt schepen van Cultuur Jurgen Reniers. Blikvanger van het seizoen 2019-2020 is Quartz. Dit internationaal strijkkwartetfestival vindt van 4 tot en met 6 oktober plaats in de Academiezaal. Drie dagen lang zullen gezelschappen kunnen genieten en profiteren van de unieke akoestiek van deze zaal die het genre op het lijf geschreven is.

Filosofeersessies en ontbijtvoorstellingen

En omdat cultuurbeleving ook meer is dan enkel een theatervertoning bijwonen, breit de Bogaard verder aan de omkadering van zijn aanbod. Met tal van workshops, ontbijtvoorstellingen, deskundige introducties en zelfs filosofeersessies probeert het Truiense cultuurcentrum ook bezoekers met wat minder artistieke bagage een onvergetelijke ervaring te bezorgen. “Deze aanpak blijft ook duidelijk niet zonder resultaat. Afgelopen seizoen bezochten meer dan 35 000 inwoners uit Sint-Truiden en de regio rondom ons één van de voorstellingen. Dankzij investeringen in de infrastructuur, het programma-aanbod en de beleving daarrond is de Bogaard uitgegroeid tot de culturele uitvalsbasis van Haspengouw”, besluit burgemeester Veerle Heeren.

De losse ticketverkoop start maandag 3 juni om 10u. Het volledig vernieuwde aanbod is vanaf dinsdag 28 mei al online raadpleegbaar op www.debogaard.be. Op woensdag 29 mei krijgen alle abonnees ook een aantrekkelijke seizoenscatalogus met de hele programmatie in de brievenbus.