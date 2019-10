Innovatie als antwoord op vergrijzing: “In4care en Happy Aging slaan handen in elkaar” Dirk Selis

18 oktober 2019

12u34 0 Sint-Truiden In4care wil uitgroeien tot één aanspreekpunt voor iedereen die wil innoveren in zorg en welzijn. Vanaf 1 januari 2020 integreren ook de activiteiten en de proeftuinwerking van Happy Aging in In4care.

“Er is heel wat versnippering, zowel in de zorgsector zelf als op vlak van innovatie”, stelt Nico De fauw, ceo van In4care. “Voor zorgactoren, bedrijven, overheden en kennisinstellingen is het niet altijd even makkelijk om door het bos de bomen te zien, met de juiste mensen op het juiste moment in contact te komen, om beloftevolle innovaties te vinden, uit te testen en in de praktijk te brengen. In4care wil alle actoren samenbrengen en uitgroeien tot een one-stop-shop voor iedereen die bezig is met zorginnovatie. De integratie van Happy Aging is een mooie stap voorwaarts in dat verhaal. Door de sectorspecifieke expertise van Happy Aging rond ouderenzorg in te bedden in een breder zorgnetwerk, winnen we aan expertise, slag- en daadkracht. Samen kunnen we ervoor zorgen dat beloftevolle innovaties sneller geïmplementeerd worden en bij de zorggebruikers raken.”

Ouderenzorginnovatie

“Met onze zorgproeftuin maken we het verschil voor talrijke jonge bedrijven zoals Fibricheck die hun innovaties willen versterken, uittesten bij hun eindgebruikers en valideren. Daarmee creëren we waardevolle hefbomen voor succes. En dat willen we ook in de toekomst blijven doen. De merknaam Happy Aging blijft ook bestaan voor alles wat vanuit In4care georganiseerd wordt rond ouderenzorg, maar vanuit dit grotere zorgnetwerk kunnen we de expertise die we in onze provincie rond ouderenzorginnovatie opbouwden, nog sterker verankeren en verder uitrollen naar Vlaanderen en Brussel”, onderstreept prof. dr. Piet Stinissen (UHasselt), gedelegeerd bestuurder van Happy Aging.

Klaar voor de volgende versnelling

“Limburg investeerde de voorbije jaren fors in zorginnovatie. En die inspanningen hebben gerendeerd. Het is mooi dat de successen van Happy Aging ook buiten onze provinciegrenzen inspireren. Nu zijn we klaar om een versnelling hoger te schakelen. Door de expertise die we in onze regio ontwikkelden, breder in te bedden in een groter netwerk, creëren we nog meer kansen op duurzame zorginnovatie”, zegt Tom Vandeput, gedeputeerde provinciebestuur Limburg.