Inbraken dalen fel, internetmisdaad stijgt: relatief goed rapport voor politiezone MMM/DSS

19 februari 2020

16u00 2 Sint-Truiden Het aantal inbraken en diefstallen in de politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken is het afgelopen jaar sterk gedaald. In 2019 werden 965 feiten omtrent diefstal gemeld terwijl dat aantal in 2015 nog bij 1600 lag. Internetcriminelen slaan dan weer steeds vaker hun slag.

Een vierde minder autodiefstallen, een derde minder winkeldiefstallen en de werfdiefstallen halveerden. We noteren zelfs 40 procent minder woninginbraken. Een goed rapport voor de politiezone wat 2019 betreft. Alleen bleek 2019 een piekjaar wat fietsdiefstallen betreft. Daar ging het om twee Marokkanen die camionetten inlaadden en richting Marokko reden. De daders werden betrapt, maar deden het gemiddeld cijfer inzake fietsdiefstallen stijgen: 138 feiten.

Huiselijk geweld

Opvallende stijger is het intra familiaal geweld. De zone noteerde 36 meldingen in 2019. Een jaar eerder was dat nog 11 feiten. Nog problematisch is het aantal misdrijven via het internet. “Het sensibiliseren van de burger hierin is zeer belangrijk”, zegt korpschef Steve Provost. “Cybercrime heeft vele gezichten. Mensen worden opgelicht via allerlei trucjes of persen mensen af via het platleggen van hun website.”

De zone zal investeren in het bestrijden van dat soort criminaliteit. “We gaan investeren in extra opleidingen hierin voor ons personeel zodat ze beter met deze materie kunnen omgaan.”

Heroïne

Nog dit jaar werden ook pv’s opgemaakt voor racistische of kwetsende taal op sociale media. In 2019 ging dat om 4 feiten. Drugs blijft in de Haspengouwse hoofdstad. Vooral de aanwezigheid van heroïneverslaafden is al jaren een probleem en wordt zelfs ‘dweilen met de kraan open’ genoemd. Nochtans wordt er geregeld gecontroleerd én gepatrouilleerd, maar drugsrunners vanuit Nederland blijven de regio van Sint-Truiden gunstig zien als afzetmarkt. De aanwezigheid van het afkickcentrum in de stad lokt tegelijk dealers naar de regio.