In Limburg geven nog 18 directeurs les: sp.a wil geen directeurs meer voor de klas Dirk Selis

21 december 2019

10u45 0 Sint-Truiden Sinds 1 september 2018 werd de werkdruk voor directeurs aanzienlijk verminderd, omdat ze volledig lesvrij werden gemaakt. Maar dat geldt enkel voor directeurs basisonderwijs van een school met 100 leerlingen of meer. De lesopdracht van directeurs van een school met minder dan 100 leerlingen wordt maar met 4 uur verminderd. Concreet wil dat zeggen dat voor het schooljaar 2018-2019 er nog 90 directeurs in Vlaanderen een bijkomende lesopdracht hebben. Voor het schooljaar 2017-2018 waren dat 405 directeurs basisonderwijs met een lesopdracht.

“De sterke daling van het aantal directeurs met een lesopdracht is een goede evolutie, maar er is nog altijd een groep directeurs met een lesopdracht en helaas wordt die groep nu veel minder gehoord”, zeggen de Vlaamse sp.a-parlementsleden Ludwig Vandenhove en Els Robeyns. “Voor onze provincie gaat het specifiek om een groep van 18 directeurs, die voor dit schooljaar nog altijd belast worden met een lesopdracht”, aldus Vandenhove. “In onze provincie staan nog altijd, op West-Vlaanderen na, het meeste directeurs voor de klas.”

1 miljoen euro

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wil wel, maar zegt dat er geen geld is. De maatregel zou 1 miljoen euro kosten. “Op een totaalbudget van 13,9 miljard euro is het lesvrij maken van directeurs van scholen met minder dan 100 leerlingen een kleinigheid.”

“De minister van Onderwijs moet keuzes durven maken en het is zeker niet onmogelijk dat die groep van 90 directeurs lesvrij wordt gemaakt”, vindt Robeyns.

Hoge werkdruk

Vlaams volksvertegenwoordiger sp.a Steve Vandenberghe uit West-Vlaanderen vroeg de cijfers op bij minister Weyts. Als voormalig directeur is hij voorstander van de lesopdrachten voor directeurs te schrappen. “De functie van directeur is de voorbije jaren door de toenemende regelgeving en administratieve belasting in combinatie met de stijgende maatschappelijke en decretale verwachtingen ten aanzien van scholen, aanzienlijk verzwaard”, klinkt het bij Vandenberghe. Hij pleit voor volwaardige fulltime-directeurs in alle basisscholen, die de vele uitdagingen van de job beter aankunnen.