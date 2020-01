IN BEELD. Sint-Truiden en Borgloon worden wakker onder een wit laagje Dirk Selis / Foto's: Coenen & Dalemans

22 januari 2020

09u12 0 Sint-Truiden Voor de eerste keer deze winter heeft het gesneeuwd in Vlaanderen. Onder meer in Sint-Truiden en Borgloon waren woensdagochtend de straten bedekt onder een dun wit laagje. Maar het is niet wat het lijkt. Mogelijk gaat het om industriesneeuw, veroorzaakt door luchtvervuiling.

Dat beweert ook Ruben Weytjens, de Limburgse weerman. “Normale sneeuw ontstaat hoog in de wolken, deze sneeuw ontstaat in de mist laag boven het oppervlak”, weet Weytjens. “Zeer lokaal, waar de lucht het sterkst vervuild is en er zich dankzij de negatieve temperaturen ijskristallen vormen rond de uitgestoten stofdeeltjes.”

De eerste ‘sneeuw’ leverde enkele heel mooie beelden op.