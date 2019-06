IN BEELD: Duizenden kinderen vieren nu al einde van het schooljaar Birger Vandael

23 juni 2019

17u28 1 Sint-Truiden Dit weekend vierden duizenden kinderen het einde van het schooljaar op de negentiende editie van kinderfestival Joy Joy. Dit jaar stonden superhelden centraal in de Gazo-site aan het station, dat werd omgedoopt tot het superheldendorp.

Op zaterdag waren er al verschillende workshops zoals het maken van een heldenbadge en konden kinderen zich vermaken in de kabaalkraam en in de ‘nerf arena'. Verder was er een 'silent disco’ en een boogschietstand. Het waren vooral kinderen tussen 6 en 12 jaar die zich hier kwamen uitleven. In samenwerking met Trudo fm werd ook een vrij podium georganiseerd. Een dag later ging de spektakelwaarde nog verder de lucht in met spectaculaire attracties als de death ride, een hoog touwenparcours, bumpercars, base jump, een hangbrugbaan en springkastelen. In de workshops kon je onder meer glittertattoos laten zetten, terwijl enkele superhelden overal over het terrein hun kunstjes toonden.

5.200 kinderen

Ouders en grootouders konden verpozen bij de tientallen zuiderse kraampjes van de ‘Zomerbraderie’. Die is er ook op maandag 24 juni, net als de gezellige ‘Avondmarkt’. “Het mooie weer, de extra locatie en het verfrissende superheldenthema hebben van deze editie een enorm succes gemaakt. In de Gazo hadden zaterdag zo’n 1.200 jonge bezoekers de tijd van hun leven. Zondag kwamen nog eens zowat 4.000 kinderen en hun ouders genieten van de attracties. ‘Joy Joy’ is intussen dan ook zowat synoniem geworden voor de start van de zomervakantie in Haspengouw. En dat moet duidelijk gevierd worden”, zegt schepen van Jeugd Hilde Vautmans (Open Vld).