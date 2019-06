IJsjes en waterpret: zo houden viervoeters én baasjes

het hoofd koel op Hondendag Dirk Selis

02 juni 2019

18u00 0 Sint-Truiden Onder een brandende zon werden hondenliefhebbers en hun trouwe viervoeters voor het derde jaar op rij in de watten gelegd tijdens de Hondendag in het Speelhof van Sint-Truiden. De loden zon maakte dat de viervoeters tijdig afkoeling nodig hadden.

Het Speelhof werd voor de Hondendag omgetoverd tot een waar hondenparadijs, met tal van leuke activiteiten en fijne verwennerijen op hondenmaat. Zo konden eigenaars samen met hun viervoeter het Haspengouwse landschap verkennen tijdens een wandeltocht van 5 kilometer of 10 kilometer. Voor de puppy’s was er een verkorte route uitgestippeld van 1 kilometer.

Hondenijsjes

“Het Speelhof werd volledig ingericht om het honden en hun baasjes naar hun zin te maken. Zo konden eigenaars hun hond in de watten leggen tijdens een gratis nagelknipbeurt of gezellig kuieren langs verschillende kraampjes met, voor, en over honden. IJssalon Chapeau uit Wellen kende veel succes met zijn hondenijsjes. Als herinnering aan deze mooie dag kon je gratis een foto laten nemen met je geliefde viervoeter”, zegt schepen van Dierenwelzijn Ingrid Kempeneers (CD&V). Carine Vanbrabant vond het in ieder geval heel leuk: “Mijn dochter heeft genoten, het was goed georganiseerd en voor de kinderen was het ook superleerrijk.” Ook Danny Put van Hondenschool Kitazzuit Beringen is tevreden. “Dit is een leuke manier om de hondensport wat bekendheid te geven. We doen voor de eerste keer mee. Onze Reddingshondengroep Beringen groeit volop, terwijl we nog maar goed een half jaar bestaan”.