Huurderssyndicaat houdt protestactie tegen Truiens stadsbestuur na afschaffing zitdag: “Dit is wel heel toevallig... Is er belangenvermenging in het spel?” Dirk Selis

10 maart 2020

10u57 3 Sint-Truiden De beslissing van de stad Sint-Truiden om geen financiële steun meer te verlenen aan de vzw Huurderssyndicaat, een belangenorganisatie voor huurders, doet veel stof opwaaien. Els Brans van het huurderssyndicaat wrijft de schepen van Wonen zelfs belangenvermenging aan. Vanavond zal haar organisatie een protestmanifestatie houden.

“De samenwerking tussen het huurderssyndicaat en de stad Sint -Truiden die in 2007 werd overeengekomen, is blijkbaar eenzijdig opgezegd”, steekt coördinator Els Brans van vzw Huurderssyndicaat van wal. “Niet dat wij officieel op de hoogte gebracht zijn, ik heb dat in de media moeten vernemen. Bijzonder jammer, want dankzij de samenwerking heeft de stad de diensten van het huurderssyndicaat op haar grondgebied gekregen, onder de vorm van een wekelijkse zitdag.”

“Daarnaast kregen alle private en sociale huurders van Sint-Truiden een gratis adviesgesprek”, vertelt Brans. “Huurders konden er terecht voor een correcte adviesverlening, juridische ondersteuning en informatie rond hun rechten en plichten als huurder. Wij zetten in op preventie van uithuiszetting door proactief op te treden in dossiers en door bemiddeling tussen huurder en verhuurder worden gerechtelijke disputen vermeden. Het is onnodig om te zeggen dat er dankzij onze zitdagen een serieuze drempelverlaging voor maatschappelijk kwetsbare personen is ontstaan. In 2019 werden er zo 398 adviesgesprekken gehouden met kwetsbare huurders uit Sint-Truiden.”

Belangenvermenging

“Een besparingsmaatregel kunnen we dit ook niet noemen, aangezien wij slechts een schamele 1643 euro per jaar ontvangen van de stad”, gaat Brans verder. “Dus rijst de vraag: wat is de achterliggende reden van deze stopzetting, waarin het huurderssyndicaat als organisatie zelfs niet gehoord werd door de bevoegde schepen? Ligt het antwoord misschien in het feit dat schepen Engelbosch naast schepen van Wonen ook nog vastgoedmakelaar is, waarbij hij instaat voor de belangen van de eigenaars, én ook nog eens de voorzitter is van het Sociaal verhuurkantoor Land van Loon? Laat het nu net zo zijn dat wij de laatste tijd heel wat dossiers hebben lopen tegen Land van Loon, waarin onder andere de rechten op degelijke huisvesting van de huurders geschonden worden en de herstellingskosten die wettelijk voor de verhuurder zijn, verhaald worden op de kwetsbare huurders.”

Door het stopzetten van de samenwerking maakt de stad zijn kwetsbare huurders nog meer monddood Els Brans, vzw Huurderssyndicaat

“Aangezien Land van Loon daarbovenop woningen verhuurt die onbewoonbaar verklaard werden, met risico op CO vergiftiging en brandgevaar, heeft het huurderssyndicaat klachten lopen tegen hen bij de Vlaamse ombudsdienst”, gaat Brans bevlogen verder. “Eén ding staat vast. Door het stopzetten van de samenwerking maakt de stad zijn kwetsbare huurders, voor wie het recht op een degelijke en betaalbare woning in het gedrang komt, nog meer monddood. Maar goed, we laten het hier niet bij. Vanavond voeren we actie voor het Sociaal Huis. We voelen ons hierin gesteund door tal van organisaties die ons een hart onder de riem komen steken.”

Onzin en insinuaties

Schepen Jelle Engelbosch reageert kort op de commotie: “Ik reageer vanavond ter plaatse en zal alle onzin en insinuaties weerleggen. Ik vind het frappant dat het huurderssyndicaat aanwezig is op een PVDA-manifestatie.” Het kabinet van burgemeester Veerle Heeren (CD&V) bevestigt verder nog dat deze beslissing genomen is door het schepencollege in uitvoering van de meerjarenbegroting.