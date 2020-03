Huisartsenkring start in samenwerking met de stad en Trudoziekenhuis Coronaraadpleging Dirk Selis

17 maart 2020

21u58 3 Sint-Truiden In de Trudo Sporthal van Sint-Truiden op de Veemarkt zal de huisartsenkring Dionysus (Sint-Truiden en Borgloon) vanaf woensdagochtend coronaraadplegingen verrichten. Uitsluitend patiënten die door hun huisarts vooraf worden aangemeld kunnen hier op raadpleging komen.

Om de wachtzalen van het Trudoziekenhuis te ontlasten komt er een eerste coronaraadpleging in de Trudo sporthal. De ruime sporthal laat toe om meer mensen gescheiden op te vangen. Zo kan vermeden worden dat mensen elkaar in een wachtruimte besmetten. De artsen onderzoeken hier weliswaar enkel mensen die door hun eigen huisarts vooraf zijn aangemeld. “Met dit initiatief kunnen we alle patiënten in veilige omstandigheden opvangen. Een constante bemanning van huisartsen met een beurtrol, meer materiaal en meer ruimte maken het mogelijk dat we iedereen met de beste zorg kunnen omringen”, zegt burgemeester Veerle Heeren (CD&V).

Huisarts

“Indien mensen ziek zijn, nemen ze eerst telefonisch contact op met hun huisarts”, gaat Heeren verder. “Die verwijst hen al dan niet door naar de coronaraadpleging. Het heeft geen zin om zonder doorverwijzing naar de coronaraadpleging te komen. Ga ook niet naar de spoed, maar volg steeds de instructies van jouw huisarts. Als iedereen de juiste instructies volgt, kunnen we de beste zorg op maat aanbieden”, besluit Heeren.

