Huidige en voormalige stadsmedewerkers vieren 70 jaar Vriendenkring DSS

14 november 2019

17u53 0 Sint-Truiden Donderdag verzamelden huidige en vroegere stadswerknemers van Sint-Truiden in de Gazo voor een feest naar aanleiding van het platinajubileum van de Vriendenkring. Deze collega-vereniging bestaat 70 jaar. Dat zijn 25.568 dagen met leerrijke werkuitstappen, memorabele afterwork-activiteiten en onnoemelijk veel andere grote en kleine mooie momenten.

Alle huidige en gepensioneerde werknemers van de stad Sint-Truiden werden daarom uitgenodigd op een gezellig jubileumfeest. Voor sommige gasten was dit de uitgelezen kans om elkaar terug te zien, voor anderen een mooi moment voor een eerste ontmoeting.

Verbondenheid

“De opkomst van ruim 100 huidige en voormalige collega’s maakt duidelijk dat er verbondenheid bestaat binnen onze organisatie. De Vriendenkring heeft daar 70 jaar lang een grote rol in gespeeld. Daar zijn we iedereen die voor en achter de schermen meegewerkt heeft enorm dankbaar voor. Om de dynamiek en samenhorigheid ook in de toekomst te garanderen, gaan we nu op zoek naar een nieuwe en moderne invulling”, zegt schepen van Personeel Hilde Vautmans. “Na 70 jaar telt onze Vriendenkring leden van allerlei leeftijden. We passen onze activiteiten aan aan ons publiek, zodat zowel onze meest trouwe als onze nieuwe, jonge medewerkers zich thuis voelen in De Vriendenkring. De hechte band tussen oud-collega’s en nieuwe medewerkers komt ons stadsbedrijf en bijgevolg onze inwoners zeker ten goede”, aldus burgemeester Veerle Heeren.