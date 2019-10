Huawei’s SmartBus start met Belgische tour in Sint-Truiden Huawei’s klaslokaal op wielen bezoekt scholen om kinderen te helpen met geïnformeerde keuzes te maken op het internet Dirk Selis

15u34 1 Sint-Truiden Kinderen helpen om veilig door de online wereld te navigeren - dat is het doel van Huawei’s SmartBus die vandaag vertrekt op een heuse Europese tour. De bus houdt halt in scholen in België, Nederland, Spanje en Portugal. Op het programma: interactieve leerervaringen over cyberpesten, online veiligheid en gegevensprivacy. In België krijgt de Freinetschool ‘Het Wijdeland’ in Sint-Truiden de primeur.

Het mobiele klaslokaal biedt een boeiende en leuke leeromgeving voor schoolkinderen, waarin ze een beter begrip kunnen ontwikkelen van wat online welzijn inhoudt en hoe ze veilig door de online jungle kunnen navigeren. De bus houdt in oktober en november halt in verschillende Belgische en Nederlandse scholen, daarna rijdt hij verder naar Spanje en Portugal. Om de aanpak zo relevant mogelijk te maken voor de doelgroep, deed Huawei onderzoek naar het online gedrag van kinderen tussen de 11 en 15 jaar oud. De resultaten van die studie werden gebruikt om ervoor te zorgen dat de bus inspeelt op de echte behoeften en zorgen van jongeren. Zo komt bijvoorbeeld aan bod hoe ze kunnen omgaan met cyberpesten, een heel erg actueel thema.

Online veiligheid

“Jongeren en kinderen spenderen een groot deel van hun dagelijks leven online. Het zou dus niet meer dan normaal zijn dat ze in hun basisopleiding leren navigeren in die online wereld, en te weten komen hoe ze uit de buurt van gevaren blijven,” zegt Abraham Liu, Vice-President van Huawei voor Europa, tijdens het Belgische lanceringsevenement in de Freinetschool Het Wijdeland in Sint-Truiden. “Als technologiebedrijf kan Huawei een rol spelen om dat waar te maken en onze SmartBus maakt deel uit van die inspanning.” “Er is diepgaand onderzoek verricht om te begrijpen wat kinderen allemaal doen online en ervoor te zorgen dat de SmartBus aan hun behoeften voldoet. Dat heeft ons geholpen om nieuwe educatieve benaderingen te ontwikkelen die we tijdens de tour verder willen aanscherpen”, zegt Janice Richardson, kinderrechtenexpert van expertnetwerk Insight. “We moeten kinderen en jongeren in heel Europa voorzien van de juiste tools en kennis zodat ze veilig gebruik kunnen maken van het internet en hun online ervaring verbetert. In een steeds digitalere wereld moeten dat basisvaardigheden worden en particuliere initiatieven zoals de SmartBus zijn een welkome bijdrage om dat mogelijk te maken”, vult het Truiense Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld) aan.

NAVO

Maar niet iedereen is zo enthousiast over het Chinese bedrijf. “Als 5G in België uitgerold wordt met Chinese netwerkinfrastructuur, dan zou dat mogelijk negatieve gevolgen hebben voor de NAVO. Zeker in België zou Huawei geweerd moeten worden”, zei Robert Strayer nog maar net vorige week tijdens een bezoek in Brussel. De man is binnen het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken verantwoordelijk voor cyberbeleid. “De NAVO heeft zijn hoofdkwartier in België. We zouden al bezorgd zijn als er 5G-netwerken met Huawei-producten in eender welk NAVO-land zouden zijn, maar dit slaat alles”, stelde de hoge diplomaat.

Voor de kar

Laat een Europees parlementslid zich niet te makkelijk voor de kar spannen van de Chinese techreus, die laten we wel wezen, wat goede PR kan gebruiken om zijn imago op te poetsen? “Ik ben er mij uiteraard van bewust dat Huawei onder vuur ligt, met name door de Verenigde Staten. Maar tot op heden wordt het debat over de uitrol van het 5G-netwerk en het belang van een hoge mate van cyberveiligheid ter bescherming van onze kritieke infrastructuur nog volop gevoerd. De EU heeft reeds te kennen gegeven dat het naar een gemeenschappelijke aanpak wil voor de beveiliging van 5G-netwerken. Dat we sterk moeten inzetten op cyberveiligheid, daar is iedereen het mee eens. Dat we ons moeten baseren op speculaties of conclusies moeten trekken uit de aantijgingen van een protectionistisch Amerika dat zijn eigen belangen vooropstelt, mijns inziens niet. Daarnaast zou ik graag ook willen opmerken dat het SmartBus initiatief van vandaag volledig losstaat van deze kwestie. Het zou jammer zijn dergelijke projecten af te wijzen omwille van een handelsconflict dat zich afspeelt op een hoger niveau. Onze kinderen hoeven hier niet het slachtoffer van te zijn.”