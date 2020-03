Horeca-ondernemer Pascal Vossius opgenomen met Coronavirus in Sint-Trudo Ziekenhuis: “Volhouden Truienaren” Dirk Selis

26 maart 2020

18u07 17 Sint-Truiden Donderdagavond maakte de bekende horeca-ondernemer en oud-schepen van de stad Sint-Truiden Pascal Vossius bekend dat ook hij in het ziekenhuis van Sint-Trudo is opgenomen met het Coronaziekenhuis. Hij had meteen een positieve boodschap voor alle Truienaren: “Volhouden, samen slaan we ons hier wel doorheen!”

“Maandag is ook bij mij in het Sint-Trudo Ziekenhuis het Coronavirus vastgesteld”, zegt Pascal Vossius. “Nadat ik eerst 10 dagen in quarantaine doorbracht, kreeg ik gisteren een test omdat er ondertussen ook een longontsteking vastgesteld werd. Ik ben hier in het ziekenhuis bijzonder professioneel onthaald en onderzocht. Mijn grootste respect en dank gaat naar de zorgverleners die hier in zware omstandigheden uitstekend werk verrichten. Ik ga hier zeker nog enkele dagen moeten blijven. Daarna zal er ook een nabehandeling komen. Maar we gaan ervan uit dat het allemaal goed komt. Aangenaam is het niet. Maar er zijn vele vrienden van ons die het zwaarder te verduren krijgen. Dimi, Christophe, Michel en Jos. Mannen volhouden. En alle andere vrienden van wie ik de ernst misschien minder ken. En voor alle Truienaren! Volhouden, samen slaan we ons hier wel door”, besluit Vossius.

Meer over Pascal Vossius