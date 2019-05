Honden en hun baasjes worden verwend tijdens de derde Hondendag in Sint-Truiden Dirk Selis

29 mei 2019

16u00 0 Sint-Truiden Zondag worden hondenliefhebbers en hun trouwe viervoeters voor het derde jaar op rij in de watten gelegd tijdens de Hondendag in Sint-Truiden. Van 10u tot 16u kunnen baasjes en hun honden terecht in het Speelhof voor een dag boordevol plezier. De toegang is bovendien helemaal gratis.

Tijdens de Hondendag staan hondenliefhebbers en hun trouwe vrienden centraal. Het Speelhof wordt van 10u tot 16u omgetoverd tot een heus hondenparadijs met tal van leuke activiteiten en fijne verwennerijen op hondenmaat. Zo kunnen eigenaars samen met hun viervoeter het Haspengouwse landschap verkennen tijdens een wandeltocht van 5 km of 10km. Voor de schattige puppy’s is er een verkorte route uitgestippeld van 1 km. Voor de eerste 350 honden die ingeschreven zijn voor de wandeling, liggen er bovendien verwenpakketjes klaar met een verfrissend hondenijsje.

Nagelknipbeurt

“Het Speelhof wordt die dag volledig ingericht om het honden en hun baasjes naar hun zin te maken. Laat je hond in de watten leggen tijdens een gratis nagelknipbeurt, kuier gezellig tussen tal van kraampjes met, voor en over honden of laat je inspireren door allerlei demonstraties van de meest uiteenlopende hondensporten. Als herinnering aan deze mooie dag kan je gratis een foto laten nemen met je geliefde viervoeter”, zegt schepen van Dierenwelzijn Ingrid Kempeneers. “Op de Hondendag staan hondenliefhebbers en hun trouwe vrienden centraal in Sint-Truiden. De weersvoorspellingen voor zondag zijn gunstig, dus we verwachten weer een flinke opkomst”, aldus burgemeester Veerle Heeren.