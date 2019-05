Homofobe post van stadsmedewerker naar aanleiding van LGTB-actie leidt mogelijk tot ontslag Dirk Selis

22 mei 2019

17u41 0 Sint-Truiden Afgelopen weekend schilderde Truienaar en enige Limburger in de Mister Gay Belgium-verkiezing Dieter Celis samen het Truiense schepencollege het zebrapad aan het stationsplein voor de gelegenheid in de kleuren van de regenboogvlag. Maar een zeer homofobe post van een stadsmedewerker ontsierde het statement. Een C4-formulier wenkt nu voor A. E. van de Stedelijke Sportdienst.

Naar aanleiding van de ‘Internationale Dag Tegen Homofobie en Transfobie’ schilderde Sint-Truiden een van de zebrapaden in de stad in de kleuren van de regenboog. Dieter Celis, Truienaar en de enige Limburgse kandidaat voor Mister Gay Belgium, huldigde de wegmarkering symbolisch in. Samen met schepenen Jelle Engebosch en Jurgen Reniers die openlijk voor hun homoseksualiteit uitkomen, was dit een belangrijk symbolisch statement. Op drie locaties in het centrum wapperde daarnaast ook de regenboogvlag.

Welkom in christelijk België

Maar even later ontsierde een weinig tot de verbeelding latende post op Facebook de actie van de Stad Sint-Truiden. “Welkom in christelijk België, waar de stad Sint-Truiden promotie maakt voor homoseksualiteit. Goddeloos”, vond A.E., die echter ook voor diezelfde Stad Sint-Truiden op de Sportdienst werkt. Dinsdag werd hij evenwel bij zijn diensthoofd op het matje geroepen, die hem preventief schorste in afwachting van een schepencollege volgende week woensdag waar over zijn tuchtstraf zal gedebatteerd worden. "Dat kan gaan van een mondelinge vermaning tot de verbreking van zijn contract”, bevestigt stadssecretaris Kathleen Bergoets. Voor N-VA-gemeenteraadslid Gunther Dauw staat de strafmaat echter al vast: “De enige gepaste reactie van het stadsbestuur kan hier het ontslag zijn. We geven geen duimbreed toe op onze waarden en daarin is geen plaats voor homofobie.”

Tuchtprocedure

Zo voortvarend wil de schepen van personeelszaken Hilde Vautmans (open VLD) echter niet te werk gaan: “Volgende week woensdag komt het dossier op het schepencollege. Dan zullen we dit met de collega’s bespreken en gepaste maatregelen nemen. Ik ga geen proces in de media voeren. Eerst een volledig dossier met woord en wederwoord. Hoe dan ook, je geaardheid is je eigen keuze en dat moet iedereen respecteren. Ik ben fier dat onze stad zich inspant om dit onder de aandacht te brengen en Sint-Truiden zo kleurrijker te maken”, zegt schepen Hilde Vautmans.

Stadsmedewerker A.E.wenste niet te reageren.